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Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 72 gözaltı

20.11.2020 10:30 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonlarında haklarında yakalama kararı bulunan 101 kişiden 72’si gözaltına alındı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır merkezli Şırnak, İzmir, İstanbul ve Adıyaman illerindeki birçok adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonlarında haklarında yakalama kararı bulunan 101 kişiden 72’si gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır merkezli Şırnak, İzmir, İstanbul ve Adıyaman illerindeki birçok adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 24’ü avukat 72 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin korona virüs pozitif oldukları gerekçesiyle alınmadığı operasyonlarda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, toplam 165 adet fişek, çok sayıda dijital materyal, toplatma kararı bulunan kitap, doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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