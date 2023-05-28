HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI: YSK 28 Mayıs 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranları

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI: YSK 28 Mayıs 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranları

28.05.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır seçim sonuçları son dakika gelişmeleri ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. turu Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları vatandaşlar tarafından takip edilecek. Adayların ilk turda yüzde 50 + 1 oy barajını geçememesi sebebiyle yapılan 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla son bulacak. Peki, Diyarbakır seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Seçim yasaklarının kalkmasının ardından Diyarbakır seçim sonuçları canlı olarak Mynet.com'da olacak.

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI: YSK 28 Mayıs 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranları

Diyarbakır seçim sonuçları canlı takip ekranında anbean incelenebilecek. Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan ilçelerinde oy kullanan atandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları seçim yasaklarının kalkmasının ardından açıklanacak. Diyarbakır seçim sonuçları merak konusu oldu. İşte Diyarbakır seçim sonuçları canlı takip ekranı...

SEÇİM 2023

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA??

Diyarbakır seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.turda ilk turda olduğu gibi 08.00-17.00 arasında oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM3

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TUR OY VERME SAATLERİ

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

SEÇİM2

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

seçim-sonuçları

Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

SEÇİM1

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

Seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazar günü anbean Mynet.com'dan takip edilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...
Anne ve iki çocuğu balkondan düşerek hayatını kaybettiAnne ve iki çocuğu balkondan düşerek hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti: 'Cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti: 'Cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz'
Anahtar Kelimeler:
diyarbakır seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Akşener'e, İnce'ye ve şahsıma yapılanlar...'

Dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Akşener'e, İnce'ye ve şahsıma yapılanlar...'

İki aile birbirine girmişti! Kanlı biten kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İki aile birbirine girmişti! Kanlı biten kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.