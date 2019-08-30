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Diyarbakır'da 30 Ağustos coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:13 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü Diyarbakır Valiliği'nce düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutladı. Tören, Valilik karşısındaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, hem Valilik hem de Büyükşehir Belediyesi adına çelenk bıraktı. Çelenk sunumun ardından Vali Güzeloğlu, makamda tebrikleri kabul etti. Tebrik kabul töreninden sonra kutlamalar Valilik önünde devam etti. Buradaki kutlamalara, Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gaziler, şehit yakınları ve halk katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları programında Vali Güzeloğlu ile Bal, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, tören aracına binerek askeri birlikleri ve halkı selamladı. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken, günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin öğrenciler tarafından seslendirildi. Kayapınar Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi geleneksel halk oyunları gösterisi sergilendiği tören, askeri birliklerin geçişi ile Skorsky ve Atak helikopterlerin alçaktan uçuşuyla son buldu.

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