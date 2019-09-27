Diyarbakır'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Ekipler daha sonra kimyasal ve biyolojik sızıntıya karşı tatbikat yaparken, olası bir uçak kazası sonrasında da arama kurtarma çalışmaları yürüttü.

Avar, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına işaret ederek, "Değişik zamanlarda depremler oluyor. Bu tatbikatlarla bu konudaki hassasiyetlerimizi ve organizasyon yönetimimizi güncelliyoruz. Olası bir durumda çok çabuk hareket ederek, insanlarımızın hayatını kurtarmak için hazırlık yapıyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığı 5. Bölge illeri olarak, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin'den 135 UMKE gönüllüsüyle ilde değişik noktalarda tatbikatın gerçekleştirildiğini ifade eden Avar, 8 değişik alanda çeşitli kurtarma senaryosu uygulandığını, meydana gelebilecek doğal afet ve kazalara karşı hazırlıklı olmak istediklerini aktardı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Sait Avar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu deprem tatbikatıyla olası bir afet durumunda kurtarma ekiplerinin hızlı bir şekilde afet alanına yetişip, gerekli müdahaleleri yapma yeteceğini artırmak istediklerini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Hakan Karakaş da, tatbikatın 8 etaptan oluştuğunu dile getirerek, amaçlarının koordineli şekilde AFAD koordinasyonunda itfaiye, jandarma ve diğer kurumlarla olabilecek durumları yönetmek olduğunu kaydetti.

Karakaş, depremin ne zaman ve nerede olacağının bilinemeyeceğini anımsatarak bu nedenle yarın bir afet meydana gelecekmiş gibi hazır olmak gerektiğini vurguladı.

Bu konuda kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret eden Karakaş, "Vatandaşımızın bilinçlenmesi çok önemli. Sonuçta kurtarmakla o anda müdahale etmekle her şey olmuyor. Hazır olmak çok daha önemli. Yani bir binanın baştan temelini sağlam yapmak, o binadan insan kurtarmaktan çok daha kolay. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın her an hazır olması gerekiyor." diye konuştu.

UMKE Görevlisi Gülnur Atabey, deprem tatbikatında senaryo gereği tarihi Zerzevan Kalesi'ni ziyaret eden kafiledeki bir turistin panikle düşmesi sonucu yaralanmasına müdahale edildiğini belirtti.

Atabey, tatbikatta AFAD koordinasyonuyla UMKE ekibinin yaralıya güvenli bir şekilde ulaştığını ve hastaneye naklinin sağlandığını anlattı.