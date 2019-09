Diyarbakır'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Hakan Karakaş da, tatbikatın 8 etaptan oluştuğunu dile getirerek, amaçlarının koordineli şekilde AFAD koordinasyonunda itfaiye, jandarma ve diğer kurumlarla olabilecek durumları yönetmek olduğunu kaydetti.

Karakaş, depremin ne zaman ve nerede olacağının bilinemeyeceğini anımsatarak bu nedenle yarın bir afet meydana gelecekmiş gibi hazır olmak gerektiğini vurguladı.

Bu konuda kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret eden Karakaş, "Vatandaşımızın bilinçlenmesi çok önemli. Sonuçta kurtarmakla o anda müdahale etmekle her şey olmuyor. Hazır olmak çok daha önemli. Yani bir binanın baştan temelini sağlam yapmak, o binadan insan kurtarmaktan çok daha kolay. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın her an hazır olması gerekiyor." diye konuştu.

UMKE Görevlisi Gülnur Atabey, deprem tatbikatında senaryo gereği tarihi Zerzevan Kalesi'ni ziyaret eden kafiledeki bir turistin panikle düşmesi sonucu yaralanmasına müdahale edildiğini belirtti.

Atabey, tatbikatta AFAD koordinasyonuyla UMKE ekibinin yaralıya güvenli bir şekilde ulaştığını ve hastaneye naklinin sağlandığını anlattı.