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Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (7)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 19:51 | Son Güncelleme

HASTA ANNE MERSİN'DEN GELDİ, YILDIZ HEMŞİRE DESTEK VERİYOR Diyarbakır'da kayıp çocukları için HDP önündeki oturma eylemine 28 Temmuz 2015'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen polis yeğeni Sedat Yabalak (34) için Perşembe günü katılan Rahime Uymaz'ın nöbeti sürüyor.

Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (7)

HASTA ANNE MERSİN'DEN GELDİ, YILDIZ HEMŞİRE DESTEK VERİYOR
Diyarbakır'da kayıp çocukları için HDP önündeki oturma eylemine 28 Temmuz 2015'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen polis yeğeni Sedat Yabalak (34) için Perşembe günü katılan Rahime Uymaz'ın nöbeti sürüyor. Mersin'in Anamur ilçesinden bu akşam Diyarbakır'a gelen polis memuru Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak da oturma eylemine katıldı. Terör örgütü PKK tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar da anne Yabalak'a refakat ediyor.
Ünzile Yabalak, evlat acısının sona ermesini isteyerek, "Bizim çocuklarımızı yeter getirin. Bizim çocuklarımızın çektiğimiz acı yeter. Biz bittik, 5 senedir evlat acısı bizi bitirdi. Ben makine ile yaşar biri oldum, sağlık bakımı yapacak olan hemşire olmasaydı gelemeyecektim. O durumda ben bitkinim. Bu evlat acısına bir son verelim. Arkamızda olun, bu evlat acısını yaşamasın bu analar. Ne gece sabah olur, ne gündüz akşam olur. Hastayım; nefes darlığı yaşıyorum, şekerim tansiyonum hepsi yüksek, oksijen makinesi ile yaşıyorum. İşte evlat acısı her şeye dayandırıp bu yolculuğa da dayandırdı. Allah'tan istediğim çocuğum. Sizlerden istediğim çocuğumun gelmesi için yardımınız" dedi.

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Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (7)Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (7)Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (7)Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (7)

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