Diyarbakır'da keşif işlemini engelleyen kişiye disiplin hapsi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Öğretmenevi'nde görevli bir kişi hakkında keşif işlemini engellemeye çalıştığı gerekçesiyle bir gün disiplin hapsi uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı internet ve sosyal paylaşım sitelerinde, "Öğretmenevinde müdür yardımcısına sorduğu soruya arzu ettiği cevabı alamayan hakim yetkisini aşarak hukuksuz bir şekilde eğitimci arkadaşımızı bir günlük gözaltına aldı." şeklinde paylaşımlarda bulunulduğunun öğrenilmesi üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Diyarbakır Öğretmenevi'nde yapılan keşif işlemi sırasında B.S. isimli şahsın mahkeme heyetine elinde sigara olduğu halde engel olmaya çalışması ve keşfin icrasını imkansız kılması nedeniyle hakim tarafından söz konusu kişinin uyarıldığı ancak buna rağmen şahsın aynı tavırlarına devam ederek keşfi engellemeye çalıştığı gerekçesiyle Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 291. maddesi gereğince olayın disiplin hukuku çerçevesinde takdir edildiği ifade edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca adı geçen şahısla ilgili herhangi bir soruşturma ve buna dayalı yapılmış gözaltı işlemi bulunmadığı aktarılan açıklamada, mahkeme kararının infazı kapsamında şahsın bugün gözaltına alındığı kaydedildi.

