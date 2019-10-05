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Diyarbakır’da kış öncesi teröre darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 12:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına yönelik Lice ve Hani ilçesinde yürütülen operasyonda, 3 kış sığınağı, bin 60 metre elektrik kablosu, 600 metre lehim teli, 4 adet lehim pastası, 1 adet büyük tüp, 2 adet 7.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına yönelik Lice ve Hani ilçesinde yürütülen operasyonda, 3 kış sığınağı, bin 60 metre elektrik kablosu, 600 metre lehim teli, 4 adet lehim pastası, 1 adet büyük tüp, 2 adet 7. 62 milimetre çapında kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 adet terörist kıyafeti, çok sayıda giysi, yaşam malzemesi ve jelikan bidonlar içerisinde 231 kilo 65 gram esrar ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğince yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, (BTÖ) mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek için BTÖ mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “BTÖ ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesi kuzeybatısı ve Hani ilçesi kuzeydoğusunda kalan dağlık ve kırsal alanda 03 Ekim 2019 Perşembe günü icrasına başlanan Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan-03 Operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda; BTÖ mensuplarınca kullanılan 3 adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınak, ağaçlık, kayalık alan ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde 1060 metre elektrik kablosu, 600 metre lehim teli, 4 adet lehim pastası, 1 adet büyük tüp, 2 adet 7.62 milimetre çapında Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 adet terörist kıyafeti ve çok sayıda giyim ile yaşam malzemeleri ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir” denildi.

“231 kilo 65 gram esrar ele geçirildi”
Açıklamanın devamında, “Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 231 kilo 65 gram esrar ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesi içerisinde, yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen aramada; 75 şahıs ve 21 araç kontrol edilmiş, 5 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır’da kış öncesi teröre darbe

Diyarbakır’da kış öncesi teröre darbe

Diyarbakır’da kış öncesi teröre darbe

Diyarbakır’da kış öncesi teröre darbe

Diyarbakır’da kış öncesi teröre darbe

Diyarbakır’da kış öncesi teröre darbe

Diyarbakır’da kış öncesi teröre darbe

Diyarbakır’da kış öncesi teröre darbe

Diyarbakır’da kış öncesi teröre darbe

Diyarbakır’da kış öncesi teröre darbe

Diyarbakır’da kış öncesi teröre darbe

Diyarbakır’da kış öncesi teröre darbe

Diyarbakır’da kış öncesi teröre darbe

Diyarbakır’da kış öncesi teröre darbe

Diyarbakır’da kış öncesi teröre darbe
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