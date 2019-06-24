HABER

Diyarbakır’da kuru sıkılı maganda

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 09:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın kimliği belirsiz bir şahıs, kuru sıkı tabanca ile iki gecede bir havaya 5-6 kez rastgele ateş açıp bölgeden uzaklaşması sonrası kameraya yansıdı.

Diyarbakır’da kuru sıkılı maganda

Diyarbakır’ın kimliği belirsiz bir şahıs, kuru sıkı tabanca ile iki gecede bir havaya 5-6 kez rastgele ateş açıp bölgeden uzaklaşması sonrası kameraya yansıdı. Kuru sıkı tabanca ile etrafa rast gele ateş açan şahıs, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, gecenin karanlığından faydalanıp kayıplara karıştı. Polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Merkez Yenişehir ilçesi Dokuzçetlik Mahallesi hafriyat alanı önünde gece saat: 01:00 civarında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, yayan olarak her gece geçtiği yerden kuru sıkı tabanca ile havaya rast gele ateş açıp vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Vatandaşlar kamera ile çekti
Havaya ateş açarak çevredeki vatandaşları tedirgin eden şahıs, her gece geçtiği yerden tekrar geçtiği sırada belinden çıkardığı kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açarak gecenin karanlığından faydalanıp kayıplara karışırken, şahsın silah sıktıktan hemen sonraki görüntüleri kameraya yansıdı.
Polis inceleme başlattı
Silah sıkıp yayan olarak bölgeden uzaklaşan şahsın görüntüsünü kamera ile çeken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmada 6 adet kuru sıkı tabanca kovanı yerde bularak muhafaza altına aldı. Çevredeki vatandaşların huzurunu bozan şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanması için polis ekipleri vatandaşların görüntüleri ve mobesse kamera görüntüleri doğrultusunda inceleme başlattı.

Diyarbakır’da kuru sıkılı maganda

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Ayrıldığı hamile eşini ve kardeşini tüfekle yaraladıAyrıldığı hamile eşini ve kardeşini tüfekle yaraladı
Geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktıGeri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.