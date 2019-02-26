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Diyarbakır'da memurluk kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde memur olarak istihdam edilecek 387 kişilik iş için başvuru merkezinde uzun kuyruk oluştu.

Diyarbakır'da memurluk kuyruğu

Canan ALTINTAŞ- Mesut BURDAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde memur olarak istihdam edilecek 387 kişilik iş için başvuru merkezinde uzun kuyruk oluştu.
Büyükşehir Belediyesi, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla 387 memur alınacağını duyurdu. Duyuru üzerine memur olmak isteyenler, başvuruların yapıldığı Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi önünde uzun kuyruk oluşturdu. KPSS şartı aranan memurluk için sıraya girenler, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edildikten sonra KPSS puanlarına göre değerlendirilip, tabi tutulacakları sözlü sınavın ardından uygun görülmeleri halinde işe alınacak. Başvuruların, 6 Mart'ta sona ereceği belirtildi.
Memur olma umuduyla sırada bekleyenlerden bir genç, "Memur alımı duyurusuyla geldik. Ümitliyiz, umarım işe alınırım" dedi.

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Diyarbakır'da memurluk kuyruğuDiyarbakır'da memurluk kuyruğuDiyarbakır'da memurluk kuyruğuDiyarbakır'da memurluk kuyruğu

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