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Diyarbakır'da öğrenciler halk otobüslerinde kitap okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 15:47 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'lı öğrenciler, kitap okumaya teşvik amacıyla, 28 farklı duraktan halk otobüslerine binip kitap okudu.

Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'lı öğrenciler, kitap okumaya teşvik amacıyla, 28 farklı duraktan halk otobüslerine binip kitap okudu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ünal Koç, ilçe genelinde kitap okuma seferberliği başlattı. Koç, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla kitap dağıttığı çocuklarla beraber yolcu duraklarından halk otobüslerine binip, kitap okudu. Ünal Koç, Türkiye'de en çok Z kütüphaneye sahip ilçe konumunda olduklarını söyledi. Koç, bu kapsamda çocuklara 500 bin kitap temin ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Geçen seneki çalışmalarımızı taçlandırmak adına bu yıl tüm okullarımızda eğitim gören 80 bin öğrencimizin derse başlamadan önce ilk 15 dakika kitap okumalarını sağlıyoruz. Çocuklarımız artık kitap okuyarak güne başlıyor. Düzenli olarak en çok kitap okuyan öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Tabi bu okuma etkinliğini hayatın diğer alanlarına da yaymak istiyoruz. Farkındalık yaratmak adına bugün otobüslerimizde çocuklarımızla birlikte kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Öğrenciyken biz otobüslerde çok kitap okuyorduk. Ama son dönemde çocuklar ve gençler teknolojiyle haşır neşirler. Biz ise bu teknoloji bağımlığından kurtularak onların kitap bağımlısı olmasını istiyoruz. Bu projemizin amacı bu. Bunu daha da yayarak çocukların akşamları anne babalarıyla en azından 15 dakika kitap okumalarını sağlamaya çalışıyoruz."

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