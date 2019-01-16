DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da petrol boru hattından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından petrol boru hattından hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılması amacıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Ekim 2018'de başlatılan soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip faaliyetine başlanıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında nitelikli hırsızlık suçunu işleyen şüphelilerden 4'ün farklı zamanlarda yapılan operasyonlarda yakalandığı ve adli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandıkları kaydedilen açıklamada, olay ile ilgili diğer 13 şüphelinin yakalanması amacıyla Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Şüphelilerin ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramada, 2 kamyon, 36 bin litre ham petrol, petrol boru hattından hırsızlık olaylarında kullanılan delme aparatı, 6 cep telefonu ve 6 SIM kartı ele geçirildiği aktarılan açıklamada, ele geçirilen malzemelere el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Olayla iltisaklı 13 şüpheliden Ş.A, C.A, B.A, S.İ, A.Y, M.A, M.Ş.E, F.İ. ve S.A. yakalanarak gözaltına alınmış, A.Y'nin cezaevinde tutuklu olduğu tespit edilmiş. M.N, Z.T. ve S.Y'nin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir." denildi.

