Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 2 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Hani ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 18 Mart'ta başlatılan "Bayrak-118 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser-02 Müşterek Operasyonu"nun dün başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 2 kış sığınağının kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arazideki aramada, kaya oyuğu ve 3 bidon içerisinde MG-3 makineli tüfek, 6 pil, 4'lü büyük pil bloğu, akü, 50 metre elektrik kablosu, küçük tüp ve çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyon bölgesindeki 21 konut ve eklentisindeki aramada 32 kişi ve 8 araç kontrol edildi. Bir kişi Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı."

