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Diyarbakır’da sağlık personeli olan eşini hastanede bıçaklayan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 21:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da özel bir hastanede hemşire olan eski eşini bıçakla yaralayan ve ardından kaçarak izini kaybettiren şahıs, kurulan özel ekip tarafından düzenlenen operasyonla Sur ilçesinde tarihi bir evde kıskıvrak yakalandı.Merkez Kayapınar ilçesinde 19 Eylül’de, sabah erken saatlerinde Fırat Bulvarında bulunan özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan 4 çocuk annesi Esengül Y.

Diyarbakır’da özel bir hastanede hemşire olan eski eşini bıçakla yaralayan ve ardından kaçarak izini kaybettiren şahıs, kurulan özel ekip tarafından düzenlenen operasyonla Sur ilçesinde tarihi bir evde kıskıvrak yakalandı.
Merkez Kayapınar ilçesinde 19 Eylül’de, sabah erken saatlerinde Fırat Bulvarında bulunan özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan 4 çocuk annesi Esengül Y. (38), 17 ay önce boşandığı ve tehditleri üzerine uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Murat Ç. (45) tarafından çalıştığı özel hastanede 4 yerinden bıçaklandı.
Kanlar içerisinde kalan kadın, mesai arkadaşları Acil Servis’e götürülerek tedaviye alınırken, kalabalıktan faydalanıp kaçan ve kayıplara karışan Murat Ç.’nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip tarafından çalışma başlatıldı.
Çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, bölgede geniş çaplı araştırma yaptı. İzini kaybettiren Murat Ç.’nin ekiplerin yaptığı araştırmalar ve telefon konuşmaları üzerine merkez Sur ilçesindeki bir tarihi evde saklandığını tespit etti. Murat Ç.’nin bulunduğu yeri tespit ettikleri bölgede önce çevre güvenliği alan ekipler, daha sonra adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucundan yakalanan Murat Ç., yoğun güvenlik önlemleri altında ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Murat Ç.’nin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili olarak soruşturma ise sürüyor.

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