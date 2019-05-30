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Diyarbakır'da şehidin adını taşıyan kütüphane açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 18:52 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, 'Yaşayan Şehit Kütüphaneleri' projesi kapsamında, okulda açılan kütüphaneye, 2016 yılında Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut'un ismi verildi.

Diyarbakır'da şehidin adını taşıyan kütüphane açıldı

ÇINAR (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, 'Yaşayan Şehit Kütüphaneleri' projesi kapsamında, okulda açılan kütüphaneye, 2016 yılında Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut'un ismi verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Yaşayan Şehit Kütüphaneleri' projesi kapsamında, ilçedeki okulda açılan kütüphaneye, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 27 Mart 2016 tarihinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut'un ismi verildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut adına hazırlanan kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

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Diyarbakır'da şehidin adını taşıyan kütüphane açıldıDiyarbakır'da şehidin adını taşıyan kütüphane açıldıDiyarbakır'da şehidin adını taşıyan kütüphane açıldı

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