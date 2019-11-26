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Diyarbakır'da silahlı alacak kavgası 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 16:47 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’da, bir iş yerinde alacak meselesinden çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, bir iş yerinde alacak meselesinden çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

Olay, öğlen saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, aralarında alacak meselesi olan Y.B.'nin kasap dükkanına geldi. İş yerinde yaşanan sözlü tartışmanın büyümesiyle şüpheli, üzerindeki tabancayla ateş ederek, akraba oldukları öğrenilen Y.B. M.B. ve R.B.'yi yaralayarak, olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık görevlilerine ihbarda bulundu.

Gelen sağlık görevlileri, yaralı Y.B. M.B. ve R.B.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların acil servisteki tedavileri sürerken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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