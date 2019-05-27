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Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 12:53 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da mera tartışması nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Diyarbakır’da mera tartışması nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan şahıs, meraya inen ambulans helikopterle hastaneye taşındı.
Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Kaldırım köyünde meydana geldi. İddiaya göre mera otlatma meselesinden dolayı Mehmet Emin Açıkgöz ve Neytullah Bulut arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Neytullah Bulut yanında getirdiği silahı Mehmet Emin Açıkgöz’e doğrultarak ateş etti.
Silah seslerini duyan köylüler olayı 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla yaralanan Açıkgöz ve kavgada yaralanan Bulut’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından Bulut, ambulansla hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan Açıkgöz, meraya inen ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servis bölümüne kaldırıldı.
Köyde gergin bekleyiş devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

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