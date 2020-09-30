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Diyarbakır’da terör örgütüne dev operasyon 14 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da terör örgütü soruşturması kapsamında eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi göz altına alındı.Diyarbakır’da, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) delege ve yapı adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Diyarbakır’da terör örgütü soruşturması kapsamında eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi göz altına alındı.
Diyarbakır’da, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) delege ve yapı adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan aralarında eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman’ında bulunduğu 17 şüphelinin adresinde arama yapıldı. Operasyonda eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman ve bazı HDP’lilerin de bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.
3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik operasyon devam ederken aramalar sırasında av tüfeği, 35 fişek, hakkında toplatma kararı bulunan kitaplar, dokümanlar ve flaş bellek, hafıza kartları, cep telefonları, sim kartları, diz üstü bilgisayar, ele geçirildi.

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