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Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı

29.11.2020 15:14 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkıp yan yattı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkıp yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Olay, Çınar ilçesi eski Mardin yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 FB 839 plakalı BMC marka transit, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.A., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı

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