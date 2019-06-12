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Diyarbakır’daki anız yangını vatandaş, asker ve itfaiye işbirliği ile söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 13:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da askeri alan ve çevresinde bulunan otlar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Diyarbakır’daki anız yangını vatandaş, asker ve itfaiye işbirliği ile söndürüldü

Diyarbakır’da askeri alan ve çevresinde bulunan otlar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Vatandaşlar ağaçların yanmaması için seferber olurken itfaiye ekipleri ve askerler de yangına müdahale etti.
Olay, merkez Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi’nde bulunan askeri bölgenin hemen yanında yaşandı. Askeri alan ve çevresinde bulunan otlar, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken vatandaşlar da yangının, alanın yanında bulunan ağaç ve evlere sıçramaması için seferber oldu.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’daki anız yangını vatandaş, asker ve itfaiye işbirliği ile söndürüldü

Diyarbakır’daki anız yangını vatandaş, asker ve itfaiye işbirliği ile söndürüldü

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