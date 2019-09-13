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Diyarbakır'daki patlamada yedi kişi hayatını kaybetti

13.09.2019 03:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yol kenarına konulan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, odun taşıyan köylüleri taşıyan bir araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada yedi kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Soylu, saldırının PKK tarafından yapıldığını belirtti. Yaralanan 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Diyarbakır'daki patlamada yedi kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yol kenarına konulan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, odun taşıyan köylüleri taşıyan bir araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada yedi kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Soylu, saldırının PKK tarafından yapıldığını söyledi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1172288119334473728?s=20

Yaralanan 10 kişinin tedavisi ise hastanede sürüyor.

Diyarbakır Valiliği patlamayı, "İlimiz Kulp İlçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı" ifadesiyle tanımladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi… Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1172216142624120832?s=20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek saldırıyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Masum sivilleri hedef alan gözü dönmüş terör örgütü ve destekçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Kulp ilçesinde bitmeyen çatışmanın kurbanları yine siviller. Allah rahmet eylesin hepsine, yaralılara acil şifa dilerim. Huzurun, barışın yolunu bulmalıyız, akan kan hepimizin. Hayatını kaybeden bir müddet sonra unutuluyor, unutulmaması gereken barışın yolunu açabilmek" dedi.

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