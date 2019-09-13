Diyarbakır'daki patlamada yedi kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yol kenarına konulan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, odun taşıyan köylüleri taşıyan bir araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada yedi kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Soylu, saldırının PKK tarafından yapıldığını söyledi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1172288119334473728?s=20

Yaralanan 10 kişinin tedavisi ise hastanede sürüyor.

Diyarbakır Valiliği patlamayı, "İlimiz Kulp İlçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı" ifadesiyle tanımladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi… Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.