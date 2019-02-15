DİYARBAKIR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sizin verdiğiniz vergiler size hizmet için buraya gönderdiğimiz paralar maalesef sizin çocuklarınızı zorla dağa kaçıranlara, Kandil'e aktarılıyordu. Şimdi biz bunun önünü kestik, buralara hizmeti getirmek için uğraşıyoruz." dedi. Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, merkez Sur ilçesinde İslam'ın 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de cuma namazını kılmasının ardından esnafı ziyaret etti. Bakan Varank, esnafla sohbet ederek, AK Parti'nin yaptığı hizmetleri anlattı. Seyyar bir ciğerci tezgahının başına geçen Varank, dürüm yaptığı ciğerleri vatandaşlara ve basın mensuplarına ikram etti. Daha sonra AK Parti Sur Belediye Başkanı adayı Şafak Yontürk'ün seçim bürosunun açılışını yapan Varank, burada yaptığı konuşmada, kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti. "Sayın Cumhurbaşkanımızla Sur'a ve Diyarbakır'a defalarca geldik. Diyarbakır'ın bizim gönlümüzdeki yeri çok müstesnadır. Diyarbakır bize çok şeyler öğretti. Biz burda dostluğu, kardeşliği öğrendik. Burada insanlara hor bakmamayı, onları dışlamamayı öğrendik." diyen Varank, AK Parti siyasetinin en önemli dönüm noktalarında Diyarbakır'ın çok önemli bir yerinin bulunduğunu bildirdi.

Diyarbakır'da ret, inkar ve asimilasyon politikalarını ayakları altına aldıklarını, kardeşlik hukukunu yükseltmek için dört bir yandan buralara gelerek, kardeşlik hukukunu yüceltmek istediklerini kaydeden Varank, Diyarbakır'ın hizmetkarı olmak için çalıştıklarını aktardı. - "Hizmeti getirmek için uğraşıyoruz" Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Cumali Atilla'nın iki yılda kente çok önemli hizmetler yaptığını vurgulayan Varank, şöyle konuştu: "Şehre girdiğinizde o caddeler, parklar, şehrin ışıklandırmaları gerçekten Diyarbakır'ı bölgenin en güzel şehirlerinden biri haline getirdik. Bunu sadece iki yılda ve Büyükşehir Belediyesi'nin 1.2 milyar liralık yatırımıyla gerçekleştirdik. Peki bundan önce ne yapılıyordu? Sizin verdiğiniz vergiler size hizmet için buraya gönderdiğimiz paralar maalesef sizin çocuklarınızı zorla dağa kaçıranlara, Kandil'e aktarılıyordu. Şimdi biz bunun önünü kestik, buralara hizmeti getirmek için uğraşıyoruz. Cumali başkanımızı size tanıtmamıza gerek yok. O zaten gönül belediyeciliği sloganımızın yürüyen bir emsali. Hepinizi çok güzel karşılıyor ve dertleriniz dinliyor. Esnafla görüşmediği gün yok."