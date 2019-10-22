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Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme -Ek 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 19:07 | Son Güncelleme

MIZRAKLI'YA TUTUKLAMA, AYAZ'A ADLİ KONTROL KARARI Haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı ile bugün görevinden alınan Bismil Belediye Başkanı HDP'li Orhan Ayaz, emniyet ve jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  Savcılık ifadelerinin ardından HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, 'terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçundan, HDP'li Orhan Ayaz ise 'terör örgütü üyesi olmak, terör örgüt propagandası yapmak, ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan tutuklama talepleriyle mahkemeye sevk edildi.  Mahkemeye sevk edilen Mızraklı, hakkında suçlamalardan tutuklanırken, görevinden alınan Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

MIZRAKLI'YA TUTUKLAMA, AYAZ'A ADLİ KONTROL KARARI
Haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı ile bugün görevinden alınan Bismil Belediye Başkanı HDP'li Orhan Ayaz, emniyet ve jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, 'terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçundan, HDP'li Orhan Ayaz ise 'terör örgütü üyesi olmak, terör örgüt propagandası yapmak, ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan tutuklama talepleriyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkemeye sevk edilen Mızraklı, hakkında suçlamalardan tutuklanırken, görevinden alınan Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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