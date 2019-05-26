Diyarbakır’daki mezarlıkları mesken tutan çocuklar, ölen yakınları için mezarlıklara gelen vatandaşlara su taşıyarak harçlıklarını çıkarıyor. Her gün onlarca defin işlemine tanık olan korkusuz çocuklar, akşam saatlerine kadar bekledikleri mezarlıktan ekmek paralarını çıkararak ayrılıyor.

Diyarbakır’daki mezarlıklar, yaşları 6 ila 17 arasında değişen çocuklar için harçlık çıkarma yeri oldu. Hemen her gün onlarca defin işlemine şahit olan çocuklar, ölen yakınları için gelen vatandaşlara su taşıyarak harçlıklarını çıkarıyor. Yaşıtları okulda eğitim görüp oyun oynayan çocuklar, kiminin yanından bile geçmeye korktuğu mezarlıklarda akşam saatlerine kadar kalarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Diyarbakır’ın ‘korkusuz’ çocukları neredeyse kiloları ile denk olan su bidonları ile hayata meydan okuyor.

“Diyarbakır’ın korkusuz çocuklarıyız”

Yaklaşık 2 yıldır mezarlıklarda su satarak geçimini sağladığını belirten 12 yaşındaki Muhammed Selman Yılmaz, mezarlıklardan korkmadığını söyledi. Yılmaz, “2 yıldır çalışıyorum, burada kazandığım parayı biriktirip kıyafet alıyoruz, anne ve babamıza yardım ediyoruz. Günde 30 ile 40 lira arası kazanıyorum, mezarlıklardan korkmuyorum. Biz Diyarbakır’ın korkusuz çocuklarıyız, mezarlıklarda geziyoruz” dedi.

Mezarlıklarda su satan 13 yaşındaki Ramazan Selim ise su satarak geçimini sağladığını, günde 50 lira kazandığını ve kazandığı para ile bayram alışverişine kullanacağını belirterek mezarlıklardan korkmadığını söyledi.