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Diyarbakırlı Ahsen’in hedefi, dünya şampiyonluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 12:16 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 4 yıl önce hendek ve barikat olayları sırasında ailesiyle birlikte evlerini terk etmek zorunda kalan Ahsen Sümbül (12), devletin sunduğu maddi ve manevi destekten sonra başladığı tekvandoda Minikler Türkiye Şampiyonası Doğu Müsabakaları’nda 2’nci oldu.

Diyarbakırlı Ahsen’in hedefi, dünya şampiyonluğu

Emrah KIZIL- Selim KAYA- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 4 yıl önce hendek ve barikat olayları sırasında ailesiyle birlikte evlerini terk etmek zorunda kalan Ahsen Sümbül (12), devletin sunduğu maddi ve manevi destekten sonra başladığı tekvandoda Minikler Türkiye Şampiyonası Doğu Müsabakaları’nda 2’nci oldu. Ahsen'in şimdiki hedefi ise uluslararası şampiyonalarda derece elde edebilmek.
Sur ilçesinde 2015- 2016 yıllarında PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendekler ve kurulan barikatlar nedeniyle evlerini terk eden ailelere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından maddi destek verilirken, çocukları ise çeşitli aktivitelerle yaşadıkları travmayı atlattı. Terör olayları nedeniyle Sur'da doğup büyüdüğü evini ailesiyle birlikte bırakmak zorunda kalan Ahsen Sümbül de devlet desteğiyle tekrar yaşama atıldı.
Şehit Yüzbaşı Bahtiyar Er İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahsen Sümbül, 1,5 yıl önce Sur ilçesinde sosyal hizmet binasında tekvando eğitimi almaya başladı. Bu spor dalında kendisini geliştiren Sümbül, geçen ay Sivas’ta düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Doğu Müsabakaları’nda ikinci oldu.
'HEDEFİM BAYRAĞIMI DALGALANDIRMAK'
Ahsen Sümbül, tarihi Diyarbakır surlarının gölgesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Tekvando antrenörü Orhan Baytekin ve yardımcı antrenör Netice Kozan ile birlikte antrenman yaparak, önümüzdeki yıl yapılacak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. En büyük hedefinin dünya şampiyonasına katılıp Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyleyen Ahsen Sümbül, "Terör olaylarında evimiz zarar görmedi, ama komşularımızın çoğunun evi zarar gördü. Oradan ayrıldıktan sonra ailem maddi destek aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde tekvando kursu verildiğini öğrendim. Kardeşimle birlikte buraya geldik. Hocam, bu spor için fiziğimin uygun olduğunu söyledi. Bu şekilde buraya kaydoldum. 1,5 yıl içerisinde bir turnuvaya katıldım. İlk turnuvamda Türkiye ikincisi oldum. Birinciliği tecrübesizliğimden kaybettim. Bir sonraki hedefim Türkiye birincisi olmak ve daha sonra olimpiyatlarda, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında bayrağımı dalgalandırmak" dedi.
Yardımcı Antrenör Netice Kozan ise Ahsen'in bu spor dalında önemli başarılar elde edeceğini düşündüğünü belirterek, "Çocuklarımıza bu konuda devlet tarafından olanak sağlanıyor. Ahsen’in fizik olarak tekvandoya yatkın olduğunu fark ettik ve bu spora yönlendirdik. Çocuklarımızın daha fazla gelişmesini ve bu tür etkinlikleri daha çok talep etmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Diyarbakırlı Ahsen’in hedefi, dünya şampiyonluğuDiyarbakırlı Ahsen’in hedefi, dünya şampiyonluğuDiyarbakırlı Ahsen’in hedefi, dünya şampiyonluğuDiyarbakırlı Ahsen’in hedefi, dünya şampiyonluğu

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