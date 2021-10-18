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İstemeden de olsa herkes bu hataları yapıyor! Diyet döneminde fark etmeden yaptığımız yanlışlar...

18.10.2021 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepimiz hayal ettiğimiz kiloya ulaşmak için hazır hissettiğimizde zorlu bir diyet maratonuna başlarız. Hedefe ulaşmak için yapılacaklar çoğu zaman bellidir ancak uygulamada yaptığımız bazı eksiklikler bizi hedeften uzaklaştırır. Sıvı alımından egzersize kadar işte diyet döneminde en sık yapılan hatalar.

İstemeden de olsa herkes bu hataları yapıyor! Diyet döneminde fark etmeden yaptığımız yanlışlar...

"Diyet yapıyorum, spora gidiyorum ama yine de olmuyor." diyenlerdenseniz belki de siz de bu hataların kurbanı oluyorsunuz.

EN BÜYÜK DÜŞMAN: GÖZÜNÜ TARTIDAN AYIRMAMAK

Kilo verme sürecinde kat ettiğiniz mesafeyi gösterebilecek ekipmanlardan biri de tartı. Ancak tartının tek gösterge olmadığını mutlaka aklınızda tutmalısınız. O süreçte vücudunuzda birçok değişim oluyor ve tartı her zaman bunu tam olarak göstermeyebilir. Motivasyonunuzu kaybetmemek için tartıyla olan ilişkinizde belli kurallarınız olsun.

  • Öncelikle tartıda gördüğünüz rakamların tek başına bir anlam ifade etmediğini kendinize hatırlatın.

  • Tartıyı kullanacağınız günleri diyet programınızın başında belirleyin ve bu programa uyun.

  • Tartıda gördüğünüz değerleri mutlaka vücut ölçüm değerlerinizle birlikte inceleyin.

SIVI ALIMINDA DENGEYİ TUTTURAMAMAK

Diyet süresince yedikleriniz kadar içtikleriniz de önemli. Sağlıklı bir kilo verme süreci geçirmek istiyorsanız günlük su tüketiminize mutlaka dikkat etmelisiniz. Ayrıca diğer içecekler, sizi hedeften uzaklaştıracak küçük tuzaklar içeriyor olabilir.

  • Günlük sıvı alımınızın büyük bir kısmını sudan karşılayın.

  • Sıvı tüketiyorum diye gazlı ve şekerli içeceklere yönelmeyin. Bu içecekler günlük sıvı ihtiyacınızı karşılamadığı gibi içerdikleri boş kaloriler ile de sizi hedefinizden uzaklaştırırlar.

KALORİ HESABINI YANLIŞ YAPMAK

Sağlıklı yiyeceklerin kalorisi yoktur ya da düşüktür yanılgısına düşmeyin. Fındık, fıstık, ceviz, kuru meyveler... Hepsi son derece sağlıklı yiyecekler ancak içerdikleri yağ ve kalori oranı hiç de azımsanacak gibi değil. Hem tüketmeli hem de kaçınmalısınız. Bu ikili ilişkiyi nasıl mı sürdüreceksiniz?

  • Ara öğün içeren bir diyet programı yapıyorsanız ara öğününüzü ve miktarını önceden belirleyin, anlık kararlar vermeyin.

  • Yiyeceğiniz miktarı paketten çıkarın, ayrı bir tabağa alın ve paketi kaldırın. Asla paketi yanınıza almayın.

  • Paket üzerindeki etiketleri mutlaka okuyun. Ön bilgi sahibi olduğunuzda tabağınızı hazırlarken daha gerçekçi porsiyonlar oluşturabilirsiniz.

TUTARSIZ EGZERSİZ DÜZENİ İLE SONUÇ BEKLEMEK

Kilo verme sürecinde beslenme programı kadar spor da önemli. Diyet programınızı düzenli bir egzersiz süreci ile eş zamanlı yürütürseniz hedefinize daha rahat ulaşabilirsiniz. Hiç egzersiz yapmamak ya da tam tersi aşırı egzersiz yapmak kilo verme serüveninizi olumsuz yönde etkiler.

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