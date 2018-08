Diyet Uzmanı Küçük: Bayram sabahı dengeli kahvaltı yapın

BURSA, (DHA)- BESLENME ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, Kurban Bayramı'nda et tüketiminin fazla olması nedeniyle bayram sabahı dengeli kahvaltı yapılmasını önerdi. Küçük, ayrıca, kesilen kurban etinin en az 24 saat bekletildikten sonra yenilmesi gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı'nda, kurbanın kesilmesi kadar etin tüketiminin de önemli olduğunu söyleyen Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, bayramda güne dengeli bir kahvaltıyla başlanmasını önerdi. Küçük, "Bayram boyunca kırmızı et tüketimi çok fazla olacağı için, sabah kahvaltısında protein alımı azaltılarak, dengeli bir kahvaltı ile güne başlanması doğru olacaktır" dedi.

'MİDE,BAĞIRSAK PROBLEMİ OLANLAR ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİ'

Tuğba Küçük, sabah kesilen kurban eti kavurmasının kahvaltıda yenilmemesini tavsiye etti. Kurban kesildikten sonra etin 24 saat dolapta bekletilerek tüketilmesinin daha doğru olduğuna dikkat çeken Küçük, "Et dinlendirilmeden pişirildiğinde yeterince yumuşamadığı için yedikten sonra hazımsızlık ve şişliğe neden olacaktır. Özelikle de mide, bağırsak problemi yaşayan kişilerin kesinlikle bu kurala dikkat etmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Sağlık açısından en doğru pişirme yönteminin haşlama veya ızgara türü olduğunu vurgulayan Tuğba Küçük, "Etin pişerken ateşe yakın olması hem kanserojen öğelerin oluşumuna neden olur hem de B1, B12, folik asit gibi vitaminlerin kaybına yol açar. Ateşten uzak tutulması gereken etin içinin ve dışının iyi pişmiş olması da çok önemlidir. Etlerin çiğ veya az pişmiş olması, yeme kalitesini düşüreceği gibi, besin zehirlenmelerine de yol açabilir. Etleri pişirirken ayrıca yağ eklenmemelidir. Et, zaten içerisinde yüksek miktarda yağ içerir" dedi.

HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARILMAMALI

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, Kurban Bayramı'nda kalp ve damar hastalarının da dikkatli olması gerekitğini belirtip, şunları söyledi:

"Ette bulunan yüksek miktardaki doymuş yağ, kandaki kolesterol seviyesini yükseltir ve koroner kalp rahatsızlıklarına davetiye çıkartır. Özellikle tansiyon, diyabet (şeker hastalığı) ve kalp hastalığı olan kişilerde fazla et tüketimine bağlı olarak; yağ alımlarının artması, çarpıntı, tansiyon veya kan şekeri değerlerinin yükselmesi gibi ciddi sağlık sorunları oluşabilir. Yağ ve proteinden zengin, posa içeriği düşük olan etin sindirimi, diğer besin gruplarına göre daha zordur."

