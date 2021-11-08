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Diyetinizden sakın çıkarmayın, ekmeğin öyle faydaları var ki...

08.11.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyet yaparak kilo vermek ve istediği görünüme kavuşmak isteyen çoğu kişi, ilk olarak hayatından ekmeği tamamen çıkarmaya çalışır. Ancak bu doğru bir davranış değildir. Ekmeği diyetten tamamen çıkardığımızda vücudumuzda istenmeyen etkiler oluşabilir. Bu nedenle ekmeğin vücuda yararlarını da gözeterek doğru ekmek seçimi ile diyete devam etmek kişilere avantaj sağlayacaktır. Peki kilo vermek isteyenler için hangi ekmeği tüketmek daha yararlı olur? Diyetisyen Hülya Çağatay cevapladı.

Diyetinizden sakın çıkarmayın, ekmeğin öyle faydaları var ki...

Ülkemizde tahıl tüketimine bakıldığında ilk sırada ekmeğin geldiğini görmekteyiz. Tahıllar içerdiği vitamin, mineral, karbonhidrat ayrıca diğer besin ögeleri ile birlikte vücudumuza sağlık açısından bir çok fayda sağlıyor. Bu nedenle kişiler ekmeği diyetten tamamen çıkarmak yerine faydalarını da göz önünde bulundurarak kontrollü bir şekilde tüketmelidir.

Ekmek içeriğinde karbonhidrat, az miktarda protein, lif özellikle B1 ve B6 vitaminleri gibi birçok besin ögesi yönünden zengin bir besindir. Yapılan araştırmalarla birlikte tam tahıllı ekmeklerin kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL kolesterolü düşürdüğü ve kolesterol dengesi sağladığı görülmüştür. Tansiyon hastalarında kan basıncının kontrol altında tutulması için gerekli besin ögeleri yönünden zengin olduğundan tansiyonun düşürülmesinde katkılı olduğu görülmüştür. Bu gibi kolesterol ve tansiyon yönünden kalp sağlığı için faydalı olacağı belirlenmiştir. Tam tahılların glisemik indeksinin daha düşük olmasıyla daha uzun süreli tokluk hissi verdiği ve kan şekerinin aniden yükselmesini engellediği görülmüştür. Tabi bu etkilerin düzenli ve ölçülü bir şekilde tüketim sonucu ortaya çıkacağı hiçbir zaman unutulmamalıdır.

PROTEİN KALİTESİ ARTIRILABİLİR

Ekmek az miktarda protein içermektedir. Protein kalitesi yönünden düşük olsa da kuru baklagiller, et, süt ve yumurta gibi besinlerle tüketildiğinde protein kalitesi arttırılabilir. Bu gibi besinlerle tüketildiğinde ekmek besin değeri açısından da daha kaliteli hale gelecektir.

EKMEK, DİYETTE ÖNEMLİ BİR LİF KAYNAĞI

Tam tahıllı ekmekler içerdiği B vitaminleri, demir, magnezyum, selenyum özellikle de lif açısından zengin besinlerdir. Lifli besinler özellikle mide boşalmasını geciktirir. Bu sayede tokluk hissini artırır. Ayrıca lifli besinler bağırsak sağlığının korunmasında önemli rol oynar. Bunun yanı sıra lifli yiyecekleri bir anda hayatımızdan çıkardığımız durumda bağırsak hareketleri yavaşlayacaktır. Bu durumun da kabızlığa yol açabilir.

DOĞRU EKMEK SEÇİMİ

Doğru ekmek seçimi yapılırken özellikle tam tahıl unlarından yapılan veya karışık tam tahıllı unları ile mayalandırılarak yapılan ekmekler seçilmelidir. Filizlenmiş tam tahıllı ekmek, %100 tam buğday ekmeği, yulaf ekmeği, keten tohumu ekmeğine diyetlerde yer verilmelidir. Ekmek tüketimi miktarının kişiden kişiye birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstereceği unutulmamalı ve doğru porsiyonlarda tüketildiğinde zarar yerine vücudumuz açısından yarar sağlayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

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