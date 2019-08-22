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Diyetteyken kalori hesabı yapmayın! Borç ödeme formülü uygulayın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
DİYET HABERLERİ  | 22.08.2019 10:08 | Son Güncelleme

Fazla kiloyla mücadele eden pek çok insan diyet yaparken besinlerin içeriğinden çok kalorisiyle ilgileniyor. Kalori hesabıyla tüketilen gıdalar fayda yerine zarar getirebilirken, kilo verme hayali de yarım kalabiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Gözde Ateş, kalori hesabının riskli bir yöntem olduğunu belirterek doğru beslenme planlaması ile kilo vermenin yolları hakkında bilgi verdi.

Diyetteyken kalori hesabı yapmayın! Borç ödeme formülü uygulayın

Vücudun önemli görevleri vardır. Bu görevleri yerine getirmesi ve sağlıklı kalabilmesi için de faydalı besinlerden alacağı enerji kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu enerjinin gerekenden çok alınması fazla kiloya, az alınması sağlıksız kilo kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle vücudun enerji dengesinin mutlaka korunması gerekmektedir. Pek çok kişi bu önemli ayrıntıyı göz ardı ederek gün içinde tükettiği besinlerin sadece kalorisiyle ilgilenmektedir. Kalori hesapları ile yapılan beslenme düzeni kişilere faydadan çok zarar vermektedir. Var olan kiloları korumak veya kilo vermek için asıl yapılması gereken, besinlerin kalori miktarlarıyla değil içerikleri ve faydaları ile ilgilenmektir. Bu nedenle gıda seçimi doğru yapmalıdır.

Konu ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle sıralanabilir:

3 ana öğünü aksatmayın.
Beslenme, egzersiz ve uyku düzeniniz uyumlu olsun.
Evde pişirilen yemekler tercih edin.
Dışarıda veya iş yerindeyseniz fast food yerine sağlıklı gıdalar seçin.
Öğle ve akşam yemeği arası 4 saatten fazla ise mutlaka ara öğününüz olsun.
Ara öğünlerde meyve, kuruyemiş, süt ürünleri gibi sağlıklı besinleri tüketin.
Atladığınız ana öğünleri yoğurt, süt, ayran, kefir gibi protein içerikli ara öğünlerle doldurun.
İştahınıza hakim olamadığınız dönemlerde kefir ve kuruyemiş ile açlığınızı bastırın.
Günlük 2-3 porsiyon meyve hakkınızı akşam yemeğine kadar tüketin.
Akşam yemeğinden sonra karbonhidrat alımını tamamen kesin.
Geleneksele dönüş yaparak yeni nesil sefer tasları ile yemeğinizi yanınızda taşıyın.
Evinize sağlıksız paketli ürünler almayın.
Mutlaka taze meyve ve sebze alın.

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YEMEĞİ SOSYAL AKTİVİTE OLARAK GÖRMEYİN

Çoğu insan yemek yeme ile sosyal aktiviteyi birbirine karıştırmaktadır. Bu nedenle de çoğu zaman bol kalorili, yanlış besinler tercih edebilmektedir. Kilo kontrolü yapanlar, kilo vermek isteyenler ve sağlıklı yaşamı tercih edenler ‘sosyal yemek” anlayışına bir sınırlandırma getirmelidir. Bu, kişinin kendisine 2 gün hediye etmesiyle olabilir. Yani kişiler haftanın 2 gününü sosyal yemek günü ilan edebilir.

KİLO KONTROLÜNDE 'BORÇ ÖDEME FORMÜLÜ' UYGULAYIN

Tüketilecek fazla kalorinin çözümü “Borç Ödeme Prensibi”nin kabul edilmesiyle başlar. Alınan her fazla kalori borç hanesine işler. Bu borcu ödemek içinse aynı gün ya da ertesi gün porsiyonlar düşürülmeli ve yürüyüş yapılmalıdır. Böylece alınan fazla kalori atılmış olmaktadır. Eğer bu dengeleme yapılmazsa kilo alımı ve vücuttaki yağ oranı artar. İlerleyen dönemlerde de birçok hastalığa kapılar açılmış olur.

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