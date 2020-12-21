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'Diz kararması nasıl geçer?' diye soranlara dev hizmet: Lif kabağı, karbonat ve limon macunu...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tıpkı koltuk altı ve dirseklerde oluşan kararmalar gibi dizlerde oluşan kararmalar da can sıkıcı olabiliyor. Sık sık bükülen ve gerilen cilt bölgesi, vücudunuzdaki cildin geri kalanından daha koyu ve kuru görünmesine neden olabilir. 'Diz kararması nasıl geçer?' sorusunun cevabını arayanlara evdeki çözüm önerilerini getirdik.

'Diz kararması nasıl geçer?' diye soranlara dev hizmet: Lif kabağı, karbonat ve limon macunu...

Koyu renkli dizleriniz varsa, onları hafifletmek için doğal çözümler kullanarak tedavi edebilirsiniz.

NEMLENDİRİCİ VE PEELİNG

Dizlerinizi pul pul dökmek için şeker ve zeytinyağı ile peeling yapın. 79 ml zeytinyağı ve 134 gram toz şekeri iyice birleşene kadar bir kasede karıştırın. Bu karışımı yaklaşık 30 saniye dizlerinize uygulayın ve 5 dakika bekletin. Cildinizde peeling karışımı kullanmak, cildin daha açık ve parlak görünmesini sağlayan ölü cilt hücrelerini gidermeye yardımcı olur.

KARBONAT VE LİMON MACUNU

Doğal bir açıcı macun yapmak için karbonat ve limon suyunu karıştırın. Küçük bir kaseye eşit miktarda karbonat ve limon suyu ekleyin ve bir macun oluşana kadar karıştırın. Ellerinizi kullanarak macunu yaklaşık 1 dakika dizlerinize sürün ve ardından suyla durulayın.

BADEM YAĞI

Her gece dizlerinize 1 yemek kaşığı badem yağı sürün. Dizlerinizin yağla kaplandığından emin olun ve ardından bir gece boyunca bir kumaş şeridi veya bir havluyla örtün.
Badem yağı doğal bir hafifletici iken cildinize nem katarak cildi daha esnek hale getirerek koyulaşmayı azaltmaya yardımcı olur.

ALOE VERA MASKESİ

Dizlerinizde yara izi veya güneş hasarı varsa bir aloe vera maskesi uygulayın. 120 ml sade yoğurdu 2 yemek kaşığı aloe jeli ile karıştırın. Maskeyi dizlerinize uygulamak için bir spatula kullanın ve 15-30 dakika bekletin. Ardından dizlerinizi su ile yıkayın.
Aloenin yara izleri için doğal bir şifa olduğu bir dizi çalışmada kanıtlanmıştır.

LİF KABAĞI İLE OVMA

Duşta dizlerinize bir lif kabağı uygulayabilirsiniz. 30 saniye boyunca dizlerinize uygulayın ve ve ölü derileri temizleyin.

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