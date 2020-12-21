'Diz kararması nasıl geçer?' diye soranlara dev hizmet: Lif kabağı, karbonat ve limon macunu...

Koyu renkli dizleriniz varsa, onları hafifletmek için doğal çözümler kullanarak tedavi edebilirsiniz.

NEMLENDİRİCİ VE PEELİNG

Dizlerinizi pul pul dökmek için şeker ve zeytinyağı ile peeling yapın. 79 ml zeytinyağı ve 134 gram toz şekeri iyice birleşene kadar bir kasede karıştırın. Bu karışımı yaklaşık 30 saniye dizlerinize uygulayın ve 5 dakika bekletin. Cildinizde peeling karışımı kullanmak, cildin daha açık ve parlak görünmesini sağlayan ölü cilt hücrelerini gidermeye yardımcı olur.

KARBONAT VE LİMON MACUNU

Doğal bir açıcı macun yapmak için karbonat ve limon suyunu karıştırın. Küçük bir kaseye eşit miktarda karbonat ve limon suyu ekleyin ve bir macun oluşana kadar karıştırın. Ellerinizi kullanarak macunu yaklaşık 1 dakika dizlerinize sürün ve ardından suyla durulayın.

BADEM YAĞI

Her gece dizlerinize 1 yemek kaşığı badem yağı sürün. Dizlerinizin yağla kaplandığından emin olun ve ardından bir gece boyunca bir kumaş şeridi veya bir havluyla örtün.

Badem yağı doğal bir hafifletici iken cildinize nem katarak cildi daha esnek hale getirerek koyulaşmayı azaltmaya yardımcı olur.