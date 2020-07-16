Dizel Opel Combo özellikleri ve fiyatı

2020 Opel Combo özellikleri ve fiyatı hakkında merake dilenler için keyifli bir Opel Combo incelemesi yaptık. Yeni Opel Combo testi veya Opel Combo teknik özellikleri gibi konu başlıklarında arama yapıyorsanız; makalemiz tam size göre…
Dizel Opel Combo ne kadar yakar? Opel Combo dizel manuel fiyatı ne? Opel Combo bagaj hacmi ne kadar...Bu soruların yanıtları için okumaya devam edin.
Oto inceleme içeriğimiz aşağıdaki sorulara yanıt veriyor:
Opel Combo’nun 2020 modeli nasıl?
Dizel manuel Opel Combo ne kadar yakar?
Opel Combo ne kadar hızlanabilir?
Opel Combo boyutları nasıl?
Sıfır Opel Combo fiyatları nasıl?
Aileler için mükemmel bir konfor sunan Combo, hem makul yakıt tüketim oranları hem bu sınıf için rekabetçi fiyatı ile dikkat çekiyor. Özellikle ailece tatile çıkmak için toplu taşıma araçlarını veya havayolunu kullanmaya çekindiğimiz şu zamanda böyle bir araçla ailece seyahat etmek çok konforlu olabilir. Peki, yeni Combo’nun fiyatı ve özellikleri nasıl?
Opel Combo fiyat listesinde aşağıdaki gibi üç farklı seçenek var:
1,5 102 HP MT5
1,5 140 HP MT6
1,5 130 HP AT8
Bir aracın boyutlarını öğrenmek, size onunla ne ölçüde konforlu seyahat edebileceğinize dair veri sunar. Bu nedenle Combo’nun bagajı, yük taşıma kapasitesi ve genişlik - uzunluk - yükseklik - dingil mesafesi gibi bilgilerini paylaşmak istiyoruz.
Yeni Combo’nun bagajı ve yükleme kapasitesi ve ardından da genel olarak ölçüleri için bilgi paylaşalım:
894 kg taşıma kapasitesi var
Tavan rayları üzerinde 80 kg taşıyabiliyor
Bagaj hacmi 775 litre
Koltukları yatırınca yeni Combo’nun bagajı 3000 litre oluyor.
Uzunluk: 4403mm
Genişlik: 1848mm
Yükseklik: 1841mm
Dingil Mesafesi: 2785mm
Depo Kapasitesi: 50 litre
Ağırlık: 1446 kg
İncelediğimiz araç, 2020 model Opel Combo 1,5 102 HP dizel motorlu ve manuel şanzımanlı seçenek.
Motor tipi ve Konumu: Sıralı ve turbo olan motor, önde ve enlemesine konumlanıyor.
Silindir Sayısı: 4
Subap sayısı: 8
Motor Silindir Hacmi: 1499 cc
Maksimum Motor Gücü: 75kW / 102 HP 3500 d/d
Maksimum Motor Torku Verisi: 250 Nm 1750 d/d
0-50km/s Hızlanma: 4,4 saniye
0-80 km7s Hızlanma: 9,1 saniye
0-100km/s Hızlanma: 13,9 saniye
0-120km/s Hızlanma: 22,9 saniye
0-130km/s Hızlanma: 27,0 saniye
0-400m: 19,0 saniye
Dizel Opel Combo’nun maksimum hızı: 170km/s
Güncel sıfır km Combo fiyat listesi aşağıdaki gibi.
Essentia donanımlı 1.5 Dizel MT-5 102 HP Opel Combo fiyatı 151.900TL
Enjoy donanımlı 1.5 Dizel MT-5 130 HP Opel Combo fiyatı 159.900 TL
Enjoy Style donanımlı 1.5 Dizel MT-5 130 HP Opel Combo fiyatı 166.300TL
Enjoy donanımlı 1.5 Dizel AT-8 130 HP Opel Combo fiyatı 176.300TL
Excellence donanımlı 1.5 Dizel AT-8 130 HP Opel Combo fiyatı 186.300TL
Ultimate donanımlı 1.5 Dizel AT-8 130 HP Opel Combo fiyatı 193.300TL
2. el Opel Combo fiyatları için ülkemizde en fazla ilanın verildiği 3 farklı online ikinci el araç platformunun minivan-panelvan kategorisine bakıyoruz. Buna göre 2. el Combo fiyatları 11 bin Tl bandından başlayıp 195 bin TL bandına kadar çıkıyor.
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