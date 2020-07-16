HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Dizel Opel Combo özellikleri ve fiyatı

Dizel Opel Combo özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2020 19:32 | Son Güncelleme

Opel markasının hafifi ticari araç seçeneği Combo 2020 modeli ile epeyce popüler oldu. Manuel dizel Combo fiyatı da epeyce makul olunca markanın turbo motorlu hafif ticarisi hem ikinci elde hem de sıfır kategorisinde ilgi görmeye devam ediyor. Biz de yeni Opel Combo fiyat listesine ve yeni Combo’nun özelliklerine göz attık.

Dizel Opel Combo özellikleri ve fiyatı

2020 Opel Combo özellikleri ve fiyatı hakkında merake dilenler için keyifli bir Opel Combo incelemesi yaptık. Yeni Opel Combo testi veya Opel Combo teknik özellikleri gibi konu başlıklarında arama yapıyorsanız; makalemiz tam size göre…

Yeni Opel Combo İncelemesi

Dizel Opel Combo ne kadar yakar? Opel Combo dizel manuel fiyatı ne? Opel Combo bagaj hacmi ne kadar...Bu soruların yanıtları için okumaya devam edin.

Oto inceleme içeriğimiz aşağıdaki sorulara yanıt veriyor:

Opel Combo’nun 2020 modeli nasıl?
Dizel manuel Opel Combo ne kadar yakar?
Opel Combo ne kadar hızlanabilir?
Opel Combo boyutları nasıl?
Sıfır Opel Combo fiyatları nasıl?

Opel Combo’nun 2020 Modeli Nasıl?

Aileler için mükemmel bir konfor sunan Combo, hem makul yakıt tüketim oranları hem bu sınıf için rekabetçi fiyatı ile dikkat çekiyor. Özellikle ailece tatile çıkmak için toplu taşıma araçlarını veya havayolunu kullanmaya çekindiğimiz şu zamanda böyle bir araçla ailece seyahat etmek çok konforlu olabilir. Peki, yeni Combo’nun fiyatı ve özellikleri nasıl?

Opel Combo fiyat listesinde aşağıdaki gibi üç farklı seçenek var:

1,5 102 HP MT5
1,5 140 HP MT6
1,5 130 HP AT8

Opel Combo Bagajı Taşıma Kapasitesi ve Boyutları

Bir aracın boyutlarını öğrenmek, size onunla ne ölçüde konforlu seyahat edebileceğinize dair veri sunar. Bu nedenle Combo’nun bagajı, yük taşıma kapasitesi ve genişlik - uzunluk - yükseklik - dingil mesafesi gibi bilgilerini paylaşmak istiyoruz.
Yeni Combo’nun bagajı ve yükleme kapasitesi ve ardından da genel olarak ölçüleri için bilgi paylaşalım:

Yeni Combo Bagaj ve Yükleme Kapasitesi

894 kg taşıma kapasitesi var
Tavan rayları üzerinde 80 kg taşıyabiliyor
Bagaj hacmi 775 litre
Koltukları yatırınca yeni Combo’nun bagajı 3000 litre oluyor.

Yeni Opel Combo Boyutları

Uzunluk: 4403mm
Genişlik: 1848mm
Yükseklik: 1841mm
Dingil Mesafesi: 2785mm
Depo Kapasitesi: 50 litre
Ağırlık: 1446 kg

Dizel Opel Combo Motor Özellikleri

İncelediğimiz araç, 2020 model Opel Combo 1,5 102 HP dizel motorlu ve manuel şanzımanlı seçenek.
Motor tipi ve Konumu: Sıralı ve turbo olan motor, önde ve enlemesine konumlanıyor.
Silindir Sayısı: 4
Subap sayısı: 8
Motor Silindir Hacmi: 1499 cc
Maksimum Motor Gücü: 75kW / 102 HP 3500 d/d
Maksimum Motor Torku Verisi: 250 Nm 1750 d/d

Dizel Opel Combo Ne Kadar Hızlı?

0-50km/s Hızlanma: 4,4 saniye
0-80 km7s Hızlanma: 9,1 saniye
0-100km/s Hızlanma: 13,9 saniye
0-120km/s Hızlanma: 22,9 saniye
0-130km/s Hızlanma: 27,0 saniye
0-400m: 19,0 saniye
Dizel Opel Combo’nun maksimum hızı: 170km/s

Sıfır Opel Combo Fiyatları

Güncel sıfır km Combo fiyat listesi aşağıdaki gibi.
Essentia donanımlı 1.5 Dizel MT-5 102 HP Opel Combo fiyatı 151.900TL
Enjoy donanımlı 1.5 Dizel MT-5 130 HP Opel Combo fiyatı 159.900 TL
Enjoy Style donanımlı 1.5 Dizel MT-5 130 HP Opel Combo fiyatı 166.300TL
Enjoy donanımlı 1.5 Dizel AT-8 130 HP Opel Combo fiyatı 176.300TL
Excellence donanımlı 1.5 Dizel AT-8 130 HP Opel Combo fiyatı 186.300TL
Ultimate donanımlı 1.5 Dizel AT-8 130 HP Opel Combo fiyatı 193.300TL

İkinci El Opel Combo Fiyatları Nasıl?

2. el Opel Combo fiyatları için ülkemizde en fazla ilanın verildiği 3 farklı online ikinci el araç platformunun minivan-panelvan kategorisine bakıyoruz. Buna göre 2. el Combo fiyatları 11 bin Tl bandından başlayıp 195 bin TL bandına kadar çıkıyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Samsung'un fiyatıyla ilgileri üzerine çeken telefonu tanıtıldı!Samsung'un fiyatıyla ilgileri üzerine çeken telefonu tanıtıldı!
Bubonik (kara ) veba nedir, nasıl bulaşır?Bubonik (kara ) veba nedir, nasıl bulaşır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 449'a yükseldi

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 449'a yükseldi

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

İşten çıkarma yasağının süresi Haziran 2021'e kadar uzatılabilir

İşten çıkarma yasağının süresi Haziran 2021'e kadar uzatılabilir

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Saç saça baş başa kavga: Bu kadın 20 yıllık eşimi elimden aldı

Saç saça baş başa kavga: Bu kadın 20 yıllık eşimi elimden aldı

İlginizi Çekebilir

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Yeni bir çağın başlangıcını haber veren telefon patenti!

Yeni bir çağın başlangıcını haber veren telefon patenti!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

Samsung Galaxy A serisi OIS desteğine kavuşuyor!

Samsung'un yeni telefonları artık 'titremeyecek'!

Yeni Ford Tourneo Custom özellikleri ve fiyatı

Yeni Ford Tourneo Custom özellikleri ve fiyatı

Ucuz ama iddialı: Samsung Galaxy M01s tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung'un fiyatıyla ilgileri üzerine çeken telefonu tanıtıldı!

Piyasadaki en ucuz sıfır araç seçeneklerinden biri: Elektrikli Regal Raptor incelemesi

Piyasanın en ucuzlarından: Elektrikli Regal Raptor incelemesi!

Tesla Avrupa'da: Elon Musk GigaFactory Berlin'i ilk kez paylaştı!

Elon Musk ilk kez paylaştı! İşte şaşırtan görüntüsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.