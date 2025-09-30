KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Dizi bitse de bir türlü aklımızdan silemediğimiz efsane replikler

Televizyon dünyasında bazı diziler var, yayınlandıkları dönemi kasıp kavurur, final yaptıktan yıllar sonra bile unutulmaz. Karakterler gelir geçer ama söyledikleri sözler adeta hafızamıza kazınır. Hatta bazı replikler diziden bağımsızlaşıp günlük hayatta bile kullandığımız kalıplar haline gelir.

Dizi bitse de bir türlü aklımızdan silemediğimiz efsane replikler

O efsane repliklere birlikte bakalım!

1. Ezel

Dizi bitse de bir türlü aklımızdan silemediğimiz efsane replikler 1

"Sakın...sakın tek bir kelime daha edeyim deme. Sakın tek bir yalan daha söyleme. Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. Onca şeyden sonra, şimdi tek bir cümle et... Gözlerime bakıp beni sevdiğini söyle... Gerçek olmadığını bal gibi bilirim ama yine de sana inanırım. O yüzden, tek bir an bile beni gerçekten sevdiysen, sakın..."

2. Avrupa Yakası

Dizi bitse de bir türlü aklımızdan silemediğimiz efsane replikler 2

"Ben aslında yoğum!"

3. Kuzey Güney

Dizi bitse de bir türlü aklımızdan silemediğimiz efsane replikler 3

“Kurabiye var, simit var. Neye bakıyon?”

4. Aşk-ı Memnu

Dizi bitse de bir türlü aklımızdan silemediğimiz efsane replikler 4

"Tabi siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama."

5. Sıdıka

Dizi bitse de bir türlü aklımızdan silemediğimiz efsane replikler 5

"Bana bak intihar edersen baban seni öldürür."

6. Ufak Tefek Cinayetler

Dizi bitse de bir türlü aklımızdan silemediğimiz efsane replikler 6

"Arkadaşım Burcu. Kendisi pilates hocam olur, müthiş fiziğinden anlaşıldığı üzere. Şu anda bekar. Sevgilisini boşanmaya ikna ederse evlenecekler. Yok ikna edemezse hepiniz kocalarınıza dikkat edin. Benden söylemesi. Hoşçakalın, iyi bakın kendinize."

7. Kurtlar Vadisi Pusu

Dizi bitse de bir türlü aklımızdan silemediğimiz efsane replikler 7

“Yengeye Elif dedin usta”

8. Yaprak Dökümü

Dizi bitse de bir türlü aklımızdan silemediğimiz efsane replikler 8

“Aman Ali Rıza Bey, ağzımızın tadı kaçmasın.”

9. Arka Sokaklar

Dizi bitse de bir türlü aklımızdan silemediğimiz efsane replikler 9

"Adam pisliğin teki çıktı Rıza baba."

10. Yasak Elma

Dizi bitse de bir türlü aklımızdan silemediğimiz efsane replikler 10

"Kimler geldi kimler geçti hala buradayım. Kimse beni yerimden edemedi yani. "

11. Gibi

Dizi bitse de bir türlü aklımızdan silemediğimiz efsane replikler 11

"Kardeşim ben senin yılgın bir hoşgörüyle beni benimsemene mi kaldım?"

12. Behzat Ç.

Dizi bitse de bir türlü aklımızdan silemediğimiz efsane replikler 12

"Saçma sapan konuşma la."

13. Muhteşem Yüzyıl

Dizi bitse de bir türlü aklımızdan silemediğimiz efsane replikler 13

"Ben İbrahim . Pargadan 10 yaşında devşirilen, Dönme İbrahim.
17 sinde Şehzade Süleyman’ın şahincibaşısı, 25 inde Sultan Süleyman Han Hazretlerinin hasodabaşısı, 28 inde hünkarının vezir-i azamı, iktidarın ortağı İbrahim.

Cenneti cehennemi hep içinde taşıyan, kendi şeytanıyla dost, postun şeyhiyle müttefik ama hep tetik... Araf’ın yüce kapısının sadık bekçisi; kapıkulu İbrahim. Sultan Süleyman’ın mahreminde, sırrında ama hep sınırda olan İbrahim. Hünkarının derin gözlerinde her gün kendi cenazesini seyreden İbrahim. Sultanının gözlerine baktıkça ölüme koşarak giden İbrahim! Ölümüne kaza namazları kılınan, İbrahim ..

Ben Pargalı Rum balıkçı manolis ile, Venedikli Sofia’dan doğma,
Parga’dan 10 yaşında devşirilen, dönme İbrahim…
Adım neydi, hangi dilde ne anlama geliyordu, unuttum. Unutmak özgürlük.
Yoksa bırakmıyor kalbini adını aldığın dil, üzerinde yürümeyi öğrendiğin toprak.

Ben İbrahim… Parga’dan 10 yaşında devşirilen Dönme İbrahim…
Dönmek nasıl birşey? İnsan nereye döner? Döndüğü yer neresidir?
Geriye dönmek var mıdır, mümkün müdür? Yoksa kader sadece ileriyi mi gösterir?
Geldiğin döndüğün yer orda mıdır, bekler midir? Baksan görür müsün?"

Anahtar Kelimeler:
TV dizileri dizisi dizi TV Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.