Dizi bitse de bir türlü aklımızdan silemediğimiz efsane replikler

O efsane repliklere birlikte bakalım!

1. Ezel

"Sakın...sakın tek bir kelime daha edeyim deme. Sakın tek bir yalan daha söyleme. Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. Onca şeyden sonra, şimdi tek bir cümle et... Gözlerime bakıp beni sevdiğini söyle... Gerçek olmadığını bal gibi bilirim ama yine de sana inanırım. O yüzden, tek bir an bile beni gerçekten sevdiysen, sakın..."

2. Avrupa Yakası

"Ben aslında yoğum!"

3. Kuzey Güney

“Kurabiye var, simit var. Neye bakıyon?”

4. Aşk-ı Memnu

"Tabi siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama."

5. Sıdıka

"Bana bak intihar edersen baban seni öldürür."

6. Ufak Tefek Cinayetler

"Arkadaşım Burcu. Kendisi pilates hocam olur, müthiş fiziğinden anlaşıldığı üzere. Şu anda bekar. Sevgilisini boşanmaya ikna ederse evlenecekler. Yok ikna edemezse hepiniz kocalarınıza dikkat edin. Benden söylemesi. Hoşçakalın, iyi bakın kendinize."

7. Kurtlar Vadisi Pusu

“Yengeye Elif dedin usta”

8. Yaprak Dökümü

“Aman Ali Rıza Bey, ağzımızın tadı kaçmasın.”

9. Arka Sokaklar

"Adam pisliğin teki çıktı Rıza baba."

10. Yasak Elma

"Kimler geldi kimler geçti hala buradayım. Kimse beni yerimden edemedi yani. "

11. Gibi

"Kardeşim ben senin yılgın bir hoşgörüyle beni benimsemene mi kaldım?"

12. Behzat Ç.

"Saçma sapan konuşma la."

13. Muhteşem Yüzyıl

"Ben İbrahim . Pargadan 10 yaşında devşirilen, Dönme İbrahim.

17 sinde Şehzade Süleyman’ın şahincibaşısı, 25 inde Sultan Süleyman Han Hazretlerinin hasodabaşısı, 28 inde hünkarının vezir-i azamı, iktidarın ortağı İbrahim.

Cenneti cehennemi hep içinde taşıyan, kendi şeytanıyla dost, postun şeyhiyle müttefik ama hep tetik... Araf’ın yüce kapısının sadık bekçisi; kapıkulu İbrahim. Sultan Süleyman’ın mahreminde, sırrında ama hep sınırda olan İbrahim. Hünkarının derin gözlerinde her gün kendi cenazesini seyreden İbrahim. Sultanının gözlerine baktıkça ölüme koşarak giden İbrahim! Ölümüne kaza namazları kılınan, İbrahim ..

Ben Pargalı Rum balıkçı manolis ile, Venedikli Sofia’dan doğma,

Parga’dan 10 yaşında devşirilen, dönme İbrahim…

Adım neydi, hangi dilde ne anlama geliyordu, unuttum. Unutmak özgürlük.

Yoksa bırakmıyor kalbini adını aldığın dil, üzerinde yürümeyi öğrendiğin toprak.

Ben İbrahim… Parga’dan 10 yaşında devşirilen Dönme İbrahim…

Dönmek nasıl birşey? İnsan nereye döner? Döndüğü yer neresidir?

Geriye dönmek var mıdır, mümkün müdür? Yoksa kader sadece ileriyi mi gösterir?

Geldiğin döndüğün yer orda mıdır, bekler midir? Baksan görür müsün?"