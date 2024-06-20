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Dizi setine silahlı saldırı düzenlenmişti... Dizi ekibi ve plato yönetimi ters düştü! Daltonlar detayı dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.06.2024 15:18
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Kıyma adlı internet dizisinin çekimleri sırasında yaşanan silahlı saldırının yankıları sürüyor. Blutv’de yayınlanan dizinin ekibi saldırının kendilerine yönelik olmadığını öne sürerken çekim yapılan platodan da açıklama gecikmedi. Dizi ekibi ve plato yönetimi ters düştü…

Dizi setine silahlı saldırı düzenlenmişti... Dizi ekibi ve plato yönetimi ters düştü! Daltonlar detayı dikkat çekti

Blutv’de yayınlanan “Kıyma” dizisinin 4. sezon çekimlerinin yapıldığı platoya önceki gün silahlı saldırı düzenlenmiş, fenomen dizi Sıfır Bir’in devamı olarak çekilen projenin Cengo’su Cengizhan Yurdutek kulağını sıyıran mermi nedeniyle ölümden dönmüştü.

Olayın ardından dizi ekibi yayıncı platforma saldırının kendilerine değil, platoya yönelik olduğu bilgisini verirken Kartal’daki BE Film Yapım Plato Stüdyo şirketlerinden de yazılı bir açıklama geldi.

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Plato yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“18.06.2024 günü öğleden sonra işyerimizin dış kapısından yapılan silahlı saldırı nedeniyle üzgün olduğumuzu ancak gerek firma çalışanlarımızın gerekse çekim yapmak amacıyla orada bulunan Kıyma dizisi ekibi çalışanlarının canına zarar gelmediğinden ötürü müsterih olduğumuzu beyan eder, yaralanan Kıyma dizisi oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Hepimizi derinden üzen bu hadise, yargıya intikal etmiş olup, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin tamamlanarak saldırganların yargılanmaları sonucunda hüküm kesinleşene kadar herhangi bir açıklama yapmanın yargılamanın selameti açısından doğru olmadığının bilicindeyiz. Ancak şu kadarını söyleyebiliriz ki, bu saldırı firmamıza yönelik değildir. Hadise, Kıyma dizi ekibinin platomuzun ana kapısının önünde bulunduğu sırada dışardan ekibe doğru yapılmış bir saldırı olarak görünmektedir.

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BE Film Yapım Plato Stüdyo, sinema televizyon sektörünün önemli ve saygın bir firması olarak daha önce hiçbir şekilde bu tarz bir olaya maruz kalmamıştır. Oyuncusundan, set çalışanına kadar tüm sektör mensupları tarafından çok iyi bilindiği üzere firmamız, tüm ekiplerin huzur ve güven içinde çalıştığı, son derece profesyonel hizmet aldığı bir platodur. Gerek firma yetkilileri, gerekse tüm çalışanlarımız daha önce her hangi bir tehdit almamış, her ne şekilde olursa olsun en ufak bir saldırı girişimine maruz kalmamıştır.

Güvenlik tedbirlerinin son derece titizlikle sağlandığı işyerimizde bundan böyle daha da teyakkuz halinde olunacağını, gerek ülkemizden gerekse tüm dünya ülkelerinden gelen çekim ekiplerinin huzur ve güven içinde tam bir profesyonellikle çalışmaya devam etmeleri için gereken her şeyin yapılacağını bu vesileyle kamuoyuna duyururuz. Firmamız, sinema televizyon sektörünün öncü firması olarak tüm dünyada ülkemizi temsil etmeye, istihdam ve katma değer üreterek ülke ekonomisine yüksek değer katmaya, her geçen gün hizmet kalitesini daha da öteye taşımaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.20.06.2024…”

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İNTİKAM VE TEHDİT MESAJLARI

Halk Tv'de yer alan habere göre; Olayın ardından Daltonlar çetesine mensup bazı sosyal medya hesaplarında silahlar ile oyuncular Cengizhan Yurdutek ve Burak Akyüz’ün fotoğrafları kullanılarak tehdit mesajları paylaştı. Geçen yıl Ağustos ayında, Cengizhan Yurdutek ve Burak Akyüz’e yakınlığı bilinen Halil Ay Fransa’da Daltonlar tarafından öldürülmüştü. Dünkü saldırının gerisinde, iki çete grubu arasındaki husumetin olabileceği ifade ediliyor.

DALTONLAR DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Saldırıdan sonra sosyal medya platformlarında ‘Dalton Çetesi’nin adını kullanarak yapılan paylaşımlar ihtimali kuvvetlendirdi. Bir arkadaş grubu ile ekibin hangi konumda ne zaman bulunacağını bilerek yapılan saldırı planlı ve kişiyi hedef alan bir tutum imajı çizdi. Anonim hesaplardan yapılan bu paylaşımlarda hedefin yalnızca Cengizhan Yurdutek değil bir diğer oyuncu Burak Akyüz de olduğuna işaret ediliyor. 5 el ateş ederek bir kişinin yaralayan 1’i silahlı 2 saldırgan yakalandı.

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