HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Diziye konu olmuştu! Uyuşturucu baronu Hector Palma Salazar'ın tahliyesi engellendi

Diziye konu olmuştu! Uyuşturucu baronu Hector Palma Salazar'ın tahliyesi engellendi

10.05.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da temyiz mahkemesi tarafından dün gece saatlerinde tahliyesine karar verilen “Güero” lakaplı uyuşturucu baronu Hector Palma Salazar’ın tahliyesi farklı bir mahkeme tarafından verilen tutuklama kararı ile engellendi.

Diziye konu olmuştu! Uyuşturucu baronu Hector Palma Salazar'ın tahliyesi engellendi

Dünyaca ünlü “Narcos: Mexico” adlı diziye konu olan “Güero” lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Hector Palma Salazar’ın Temyiz Mahkemesi Yargıcı Maria Dolores Olarte tarafından dün gece saatlerinde verilen tahliye kararı, farklı bir mahkeme tarafından verilen tutuklama kararıyla engellendi. El Chapo lakaplı Joaquin Guzman ile birlikte Sinaloa Karteli’nin kuruculuğunu ve liderliğini yapan Salazar’ın Meksika eyaletindeki yüksek güvenlikli Altitlan Hapishanesi’nde tutulmaya devam edeceği açıklandı. Salazar hakkında verilen yeni tutuklama kararı, Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı’nın (FGR) Salazar hakkında nitelikli cinayet suçlamasında bulunması üzerine, Hidalgo Eyaleti Adli Bölge Mahkemesi yetkilisi Cecilia Crockman tarafından alındı.

AW888530_01

Yargıç Olarte, 28 yıldır tutuklu bulunan Salazar için verdiği tahliye bırakılma kararında, zanlının organize suça karıştığına dair iddialarda savcılar tarafından sunulan delillerin asılsız, eksik ve desteklenemez olmasını gerekçe göstermişti.

Meksika’da 80’li ve 90’lı yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetinde bulunan Salazar, 1995 yılında uçağının düşmesi sonucu Meksikalı güvenlik güçleri tarafından tutuklanmıştı. Daha sonra Meksikalı yetkililer tarafından 2007 yılında ABD’ye iade edilen Salazar, 2016 yılında ise Meksikalı adli makamlara teslim edilmek üzere geri gönderildi. Mayıs 2021’de mahkeme kararıyla serbest bırakılan Salazar, hakkında organize suça karıştığına dair ifade veren ancak kayıp olan 2 tanık bulunana kadar gözaltında tutulmak üzere 2 ay sonra yeniden yakalanarak hapse atılmıştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biden'dan kritik ekonomi açıklaması: Tüm dünyanın başı derde girerBiden'dan kritik ekonomi açıklaması: Tüm dünyanın başı derde girer
AK Partililerle CHP'liler arasındaki tartışma büyüdü: 2 yaralı, 1 gözaltıAK Partililerle CHP'liler arasındaki tartışma büyüdü: 2 yaralı, 1 gözaltı
AK Partili Özlem Zengin'den dikkat çeken '6284' yanıtıAK Partili Özlem Zengin'den dikkat çeken '6284' yanıtı
Anahtar Kelimeler:
Meksika

En Çok Okunan Haberler

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili kritik hamle!

Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili kritik hamle!

Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı

Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı

Bakan Soylu konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki gösterdi

Bakan Soylu konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki gösterdi

Bu anı 30 yıldır bekliyorlardı! 'Tarihi bir gün...'

Bu anı 30 yıldır bekliyorlardı! 'Tarihi bir gün...'

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.