Djokovic: Avustralya Başbakanı Morrison, ünlü tenisçinin 3 yıllık vize yasağının erken bitebileceğini söyledi

Avustralya Başbakanı, Covid-19 aşısı olmadığı için sınır dışı edilen ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'in ülkeye beklenenden daha erken dönebileceğini söyledi.

Novak Djokovic, mahkemeye yaptığı son itirazın reddedilmesi sonrası dün sınır dışı edilmişti.

Avustralya'nın göçmenlik yasasına göre 34 yaşındaki Djokovic'e en erken 3 yıl sonra tekrar Avustralya vizesi verilebilir.

Avustraya Başbakanı Scott Morrison ise sporcunun "doğru koşullarda" ülkeye daha erken giriş yapabileceğini açıkladı.

Morrison, bugün 2GB adlı radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Vize yasağı 3 yıllık bir süreç için geçerli, ancak doğru koşullarda daha erken başvuru yapıp ülkeye giriş yapması mümkün olabilir" diye konuştu.

Göçmenik yasası bazı durumlarda 3 yıllık vize yasağının iptal edilmesine izin veriyor.

Bu durumda Djokovic'in önümüzdeki yıl Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılabilir.

Djokovic, Pazar günü geç saatlerde Emirates uçağıyla ülkeden ayrıldı ve Pazartesi sabahı Dubai Havalimanı'nda maskeli bir şekilde görüldü.

Ünlü tenisçi, yargıçların Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'ın bakanlık yetkilerini kullanıp kamu sağlığı gerekçesiyle vizesini iptal etmesini desteklemeleri sonrası ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.

Djokovic, Avustralya'ya girişi için Aralık'ta koronavirüse yakalandığı ve kısa süre önce iyileştiği gerekçesiyle kendisine Covid aşısından tıbbi muafiyet verildiğine dair bir mektup almıştı.

Ancak tenisçinin aşı olmadan ülkeye girmeye çalışması Avustralya'da tepki çekmiş ve Djokovic, Avustralya Sınır Polisi tarafından koronavirüsle mücadele kurallarına uymadığı gerekçesiyle 5 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Sonra bir yargıç gözaltı kararını usulen bozmuş ancak Avustralya hükümeti Cuma günü yeniden devreye girip, Sırp tenisçinin vizesini tekrar iptal etmişti.

Pazar günü verilen karardan sonra ise Djokovic'in Avustralya'dan ayrılmaktan başka seçeneği kalmamıştı.

