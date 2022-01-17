HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Djokovic: Avustralya Başbakanı Morrison, ünlü tenisçinin 3 yıllık vize yasağının erken bitebileceğini söyledi

Djokovic: Avustralya Başbakanı Morrison, ünlü tenisçinin 3 yıllık vize yasağının erken bitebileceğini söyledi

17.01.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü tenisçi Novak Djokovic, Covid-19 aşısı olmadığı için Avustralya'dan sınır dışı edildi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Djokovic'in ülkeye beklenenden daha erken dönebileceğini söyledi.

Djokovic: Avustralya Başbakanı Morrison, ünlü tenisçinin 3 yıllık vize yasağının erken bitebileceğini söyledi

Avustralya Başbakanı, Covid-19 aşısı olmadığı için sınır dışı edilen ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'in ülkeye beklenenden daha erken dönebileceğini söyledi.

Novak Djokovic, mahkemeye yaptığı son itirazın reddedilmesi sonrası dün sınır dışı edilmişti.

Avustralya'nın göçmenlik yasasına göre 34 yaşındaki Djokovic'e en erken 3 yıl sonra tekrar Avustralya vizesi verilebilir.

Avustraya Başbakanı Scott Morrison ise sporcunun "doğru koşullarda" ülkeye daha erken giriş yapabileceğini açıkladı.

Morrison, bugün 2GB adlı radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Vize yasağı 3 yıllık bir süreç için geçerli, ancak doğru koşullarda daha erken başvuru yapıp ülkeye giriş yapması mümkün olabilir" diye konuştu.

Göçmenik yasası bazı durumlarda 3 yıllık vize yasağının iptal edilmesine izin veriyor.

Bu durumda Djokovic'in önümüzdeki yıl Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılabilir.

Djokovic, Pazar günü geç saatlerde Emirates uçağıyla ülkeden ayrıldı ve Pazartesi sabahı Dubai Havalimanı'nda maskeli bir şekilde görüldü.

Ünlü tenisçi, yargıçların Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'ın bakanlık yetkilerini kullanıp kamu sağlığı gerekçesiyle vizesini iptal etmesini desteklemeleri sonrası ülkeden ayrılmak zorunda kaldı.

Djokovic, Avustralya'ya girişi için Aralık'ta koronavirüse yakalandığı ve kısa süre önce iyileştiği gerekçesiyle kendisine Covid aşısından tıbbi muafiyet verildiğine dair bir mektup almıştı.

Ancak tenisçinin aşı olmadan ülkeye girmeye çalışması Avustralya'da tepki çekmiş ve Djokovic, Avustralya Sınır Polisi tarafından koronavirüsle mücadele kurallarına uymadığı gerekçesiyle 5 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Sonra bir yargıç gözaltı kararını usulen bozmuş ancak Avustralya hükümeti Cuma günü yeniden devreye girip, Sırp tenisçinin vizesini tekrar iptal etmişti.

Pazar günü verilen karardan sonra ise Djokovic'in Avustralya'dan ayrılmaktan başka seçeneği kalmamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bu sabah korkulan olduBu sabah korkulan oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Bu sabah korkulan oldu

Bu sabah korkulan oldu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor!

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

81 ile yazı gönderildi! Aşısızlarla ilgili flaş karar

81 ile yazı gönderildi! Aşısızlarla ilgili flaş karar

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Böyle aştılar

Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Böyle aştılar

100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.