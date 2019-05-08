Türkiye, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Yabancı Terörist Savaşçılar Çalışma Grubu'nun kuruluşundan bu yana en geniş katılımlı yıllık toplantısına Ankara'da ev sahipliği yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, basına kapalı olarak dün başkentte düzenlenen DMUK Yabancı Terörist Savaşçılar Çalışma Grubu Toplantısı'na 51 ülke, diğer ortaklar ile Birleşmiş Milletler dahil 11 uluslararası ve bölgesel kuruluş ve sivil toplum örgütünden 170'i aşkın katılımcı iştirak etti.

DEAŞ ile mücadele etmek amacıyla Eylül 2014'de kurulan, Türkiye ve bazı bölgesel kuruluşlar dahil, 79 üyeden oluşan DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nda Kuveyt ve Hollanda ile Türkiye'nin eşbaşkanlık yaptığı Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS) Çalışma Grubu'nun dün düzenlenen toplantısı, çalışma grubunun tesis edilmesinden bu yana en geniş katılımlı toplantı oldu.

Toplantının açılışında katılımcılara hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasında, DEAŞ ile mücadele kisvesi altında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile ortaklık kurulmasının sakıncalarına değinerek, YTS'lerin vatandaşlıktan çıkartılması gibi palyatif önlemlerin, uzun vadede doğuracağı güvenlik sakıncalarına dikkati çektiği bildirildi.