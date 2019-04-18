EDA ÖZDENER - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) bünyesinde bulunan çocuk korosu ve balesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "neşe" temalı temsil verecek.

Opera Sahnesi'nde 22 Nisan'da düzenlenecek temsilde, önce çocuk balesi bölümü öğrencileri sahneye çıkacak. Bölümün 25 yıldır başkanlığını yürüten Ömür Uyanık ve eğitmenlerin eşliğinde çalışmalarını sürdüren 60 çocuk, profesyonel balet ve balerinlerle "Paquita" adlı baleyi sahneleyecek.

Temsilin ikinci bölümünde çocuk korosu şefi Öykücan Yavşan yönetimindeki Leyla Gencer Çocuk ve Gençlik Korosu sahne alacak.

Piyanist Tuğçe Dağlı, şef Yavşan ve Çocuk Korosu Birim Koordinatörü Hülya Kazan Günay ile çalışmalarını sürdüren 120 çocuk, "23 Nisan" şarkısıyla başlayacakları konserde, cazdan hiphopa kadar çeşitli müzik türlerinden şarkıları seslendirecek.

- "Hem 23 Nisan coşkusunu yaşatmak hem de neşelendirmek istiyoruz"

Çocuk Korosu Birim Koordinatörü Hülya Kazan Günay, AA muhabirine, bayramı çocuklara armağan eden Ulu Önder Atatürk'ü mutluluk, gurur ve neşeyle anmak, bayramı da bu duygularla kutlamak istediklerini anlattı.

Çocuk ve gençlik korosunun temsil hazırlıklarını bir aydır yoğun biçimde ve özveriyle sürdürdüğüne işaret eden Günay, "Temsile gelenlere hem 23 Nisan coşkusunu yaşatmak hem de onları neşelendirmek istiyoruz." dedi.

"23 Nisan Temsili", 22 Nisan'da saat 15.00 ve 20.00'de Ankara Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

