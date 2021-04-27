Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi…

Televizyon ekranlarında yayınlanan birçok programa katılarak sağlıkla ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, bunların dışında birkaç gazetede köşe yazarlığı da yaptı. Bugüne kadar birçok hastanede önemli görevler üstlenen Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, Esenyurt Üniversitesi’nde senato üyesi olarak çalıştı.

DOÇ. DR. MEHMET EMİN GÜNEŞ KİMDİR?

Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim ve Cerrahi Klinik Direktörü, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Klinik Direktörü ve Endoskopi Birimi Sorumlusu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde Kurucu Koordinatör, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim, Esenyurt Devlet Hastanesinde Başhekim, İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Sağlık Yüksekokul Müdürü ve Senato Üyesi, ve Sağlık Bakanlığı Beslenme Nütrisyon Timi Sorumlusu ve TSE Kalite Kontrol Tetkikçisi olarak görev yapan Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, Habertürk Sağlık Köşesi, CNNTürk köşe yazarlığı ve Akşam gazetesinde "Cerrahın Neşterinden" köşe yazarlığı yaptı.

Alanıyla ilgili birçok ulusal ve uluslararası makaleleri de bulunan Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel çalışmalarda yer aldı. Branşıyla alakalı yerli ve yabancı dergilerde yayınları da bulunan Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, yurtdışı dergilerde halen editörlük yapıyor.