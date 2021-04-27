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Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi…

27.04.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 seneyi aşkın tıbbi tecrübesiyle hastalarına genel cerrahi uzmanı olarak hizmet veren Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, Meme ve Tiroid Cerrahisi, Onkolojik Cerrahi, Obezite ve Metabolizma Cerrahisi, Sindirim Sistemi Cerrahisi, Karaciğer ve Safra Yolları Cerrahisi alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi…

Televizyon ekranlarında yayınlanan birçok programa katılarak sağlıkla ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, bunların dışında birkaç gazetede köşe yazarlığı da yaptı. Bugüne kadar birçok hastanede önemli görevler üstlenen Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, Esenyurt Üniversitesi’nde senato üyesi olarak çalıştı.

DOÇ. DR. MEHMET EMİN GÜNEŞ KİMDİR?

Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim ve Cerrahi Klinik Direktörü, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Klinik Direktörü ve Endoskopi Birimi Sorumlusu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde Kurucu Koordinatör, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim, Esenyurt Devlet Hastanesinde Başhekim, İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Sağlık Yüksekokul Müdürü ve Senato Üyesi, ve Sağlık Bakanlığı Beslenme Nütrisyon Timi Sorumlusu ve TSE Kalite Kontrol Tetkikçisi olarak görev yapan Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, Habertürk Sağlık Köşesi, CNNTürk köşe yazarlığı ve Akşam gazetesinde "Cerrahın Neşterinden" köşe yazarlığı yaptı.

Alanıyla ilgili birçok ulusal ve uluslararası makaleleri de bulunan Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel çalışmalarda yer aldı. Branşıyla alakalı yerli ve yabancı dergilerde yayınları da bulunan Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, yurtdışı dergilerde halen editörlük yapıyor.

Ulusal ve uluslararası kongrelerde sözel sunumlar ve oturum başkanlıkları yapan Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş, çok sayıda radyo ve televizyon sağlık programlarına katıldı, program sunuculuğu yaptı.

Seminer, Kongre, Eğitim, Çalıştaylar ve Bazı Sertifikalar: İstanbul Ünv. Tıp Fakültesi Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi (2004), Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi (2013-2014), Hekim Eğiticilerin Eğiticisi Sertifikası ( 2012), İstanbul Sağlık Müdürlüğü 1. ve 2. Meme Kanseri Kursu ( 2006 – 2007), Temel Nütrisyon Eğitimi (2011), İletişim Eğitici Eğitimi (2013), İstanbul Valiliği Takdirname (2011), İstanbul Valiliği Takdirname (2008), Robotik Cerrahi Eğitimi (2018), Türk Cerrahi Derneği Endoskopi Eğitmeni Teşekkür Belgesi, Liderlik Yönetici Eğitimi (2018), TSE Müşteri Memnuniyeti Eğitimi (08-12), Bakırköy Tıp Dergisi Editörlüğü (2017), TSE Kurum Kültürü Eğitimi (07-12), TSE Toplam Kalite Yönetimi (07-16), TSE İç Kalite Tetkik Eğitimi (597), TSE Zaman Yönetimi Eğitimi (07-46), TSE Kalite Yönetimi Sistemi 2000 (04532), TSE Toplam Kalite Eğitimi (07-917), TSE Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi (12/11), TSE Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi (12/37), TSE TS ISO 10002 Memnuniyet Yönetim Sistemi Eğitimi (12/102)

Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi

Fransa’nın Lion şehrinde “Mide Balonu Uygulaması ve Obezite” konusunda eğitim aldı. ESPEN Barcelona ve Amsterdam’da Nütrisyon çalışmalarına katıldı. Onkoloji konusunda Singapur’da uluslararası kongrede çalışmalarda bulundu. Milan Meme Merkezi’nde, Meme Konferansında yer aldı.


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Başakşehir Esenyurt

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