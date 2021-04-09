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  4. Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Vakalar 15 Nisan'dan itibaren düşecektir

Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Vakalar 15 Nisan'dan itibaren düşecektir

09.04.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs salgınında 3'üncü pikin yaşandığını belirterek, "Şu an 3'üncü pikin zirvesindeyiz, diyebiliriz. Ramazan geldiği için insanların hareketi biraz azalacaktır. Bazı ek kısıtlamalar ile vakalar, ayın 15'inden sonra düşecektir. Aşılama arttıkça vakaların azalışı devam edecektir" dedi. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da, "Ramazan ayında toplu olarak bir araya gelinmezse toplu olarak iftar yapılmazsa o zaman vaka sayısında azalma beklemek mümkün" dedi.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Vakalar 15 Nisan'dan itibaren düşecektir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, vaka sayılarındaki tırmanışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aşılanmanın önemine vurgu yapan Doç. Dr. Savaşçı, genç vaka oranının arttığına değindi. Savaşçı, "Biz şu an 3'üncü pikin zirvesindeyiz, diyebiliriz. Bazı ek önlemler alındı. Ramazan ayı geldiği için insanların hareketi biraz azalacaktır. Bazı ek kısıtlamalar ile birlikte vakalar ayın 15'inden sonra düşecektir. Aşılama arttıkça vakaların azalışı daha da devam edecektir. 'Çok endişeli miyiz' değiliz açıkçası; çünkü 2'nci pikte bundan daha az vaka olmasına rağmen hastanelerimizin yükü çok fazlaydı, kayıplarımız da çok fazlaydı; çünkü ağır vakamız çok fazlaydı. Bugünlerde dikkat ettiğimiz husus, özellikle yaşlı popülasyonda daha hafif seyrediyor, gençler daha çok başvuruyor. Bunun da nedeni, hem gençlerin daha çok hareketli olması hem de aşısız olmalarından dolayı. Aşının her ne şartta olursa olsun ekstra koruyucu olduğunu ve kişilerin hastalığı asemptomatik veya çok hafif atlattığını tespit etmiş durumdayız" diye konuştu.

'OKULLAR BİR SÜRE ONLİNE DEVAM ETMELİ'

Doç. Dr. Savaşçı, vakalarda bu artıştan sonra tekrar bir artışın olmasını beklemediklerini belirterek, "Bu artıştan sonra tekrar bir yükselme dönemine gireceğimizi düşünmüyorum; çünkü aşılama çok arttı. İsrail, bu olayı başardı, yüzde 75 bağışıklık sağladı. Bunun sayesinde de vaka sayıları sıfıra doğru iniş eğiliminde. Sağlık Bakanı'mızın açıkladığı gibi ülkemizde günde 1,5 milyon doz aşı yapılabilir. Aşıda biraz yavaş gidiyoruz. Özellikle okullarımızda eğitim veren öğretmenlerimiz ve okulların tüm çalışanlarının hızlıca aşılanması bizim için çok önemli ya da tedbir olarak okulların belirli bir süre, 15-20 gün online eğitim ile devam etmesi, vakalar azalınca tekrar açılması çok güzel bir önlem olabilir" dedi.

'YAZ AYLARINA DOĞRU RAHATLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Doç. Dr. Savaşçı, tam kapanmanın salgına çok olumlu etkisi olacağını düşünmediğini kaydederek, "Bizim halkımız, tam kapanmaya gittiğinde, bittiği zaman tekrar çok fazla temasa geçmeye başlıyor. Eğer bu dönemde de biz aşılanmayı çok yaptırmazsak tam kapananın bir anlamı olmayacağı gibi toplum üzerinde, esnaf, öğrenciler üzerinde olumsuz etkileri ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla tam kapanmayı ben çok uygun görmüyorum. Ramazan ayında hareket azalacağı gibi biz de iftarlara gitmezsek ve sırası gelen vatandaşlarımız aşıyı mutlaka yaptırırsa bu salgının yaz aylarına doğru çok rahatlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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MUSTAFA NECMİ İLHAN: RAMAZANDA VAKA SAYISI AZALIR

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Ramazan ayında toplu olarak bir araya gelinmezse toplu olarak iftar yapılmazsa o zaman vaka sayısında azalma beklemek mümkün. Aşıda da hızlı ilerlersek yaz döneminde daha iyi sürece doğru yol alırız" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, virüsün kalabalık yerlerde bulaştığının bilindiğine dikkat çekti. Ramazan ayında toplu iftarların yapılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan, "Nitekim rengi kırmızı olan illerimizde de hafta sonu kısıtlamaları başladı, akşam kısıtlamaları da halen devam ediyor. Virüsün yayılmasını istemiyorsak yapmamız gereken tek şey kalabalıkta bir araya gelmemek. Bu, hafta sonu için de ramazan ayı için de geçerli. Ramazan ayında, Cumhurbaşkanı'mız da söyledi, toplu iftarlardan, kalabalık olarak bir araya gelmekten kaçınmak gerekiyor. Toplu olarak bir araya gelmekten kaçındığımız takdirde virüs bulaşının da azalacağını söylemek mümkün" diye konuştu.

Prof. Dr. İlhan, vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülkenin birçok ilinde hafta sonu kısıtlamalarının uygulandığını da anımsatarak, "Ülkenin büyük çoğunluğunda hafta sonları kapandı. Ramazan ayında da restoran ve kafeler paket servise geçecek. Toplu olarak bir araya gelinmezse toplu olarak iftar yapılmazsa o zaman vaka sayısında azalma beklemek mümkün. Aşıda da hızlı bir şekilde ilerlersek yaz döneminde daha iyi bir sürece doğru yol alacağımızı hep beraber görmemiz mümkün" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

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