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Dodurgalılar Derneği’nden Bozüyük Kent Konseyi’ne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:58 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Bozüyük Dodurgalılar Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği yöneticileri Bozüyük Kent Konseyini ziyaret etti.Dodurgalılar Derneği Başkanı Emrah İyan ve Yönetim kurulu üyeleri Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu ve Yürütme Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.Dodurgalılar Derneğinin ziyaretinden oldukça memnun olduğunu dile getiren Başkan Nurettin Oydu, yaptığı açıklamada, “Kent konseylerinin kurulma amacı kentin dinamiklerini harekete geçirmek ve kenti birçok yönden geliştirmektir.

Dodurgalılar Derneği’nden Bozüyük Kent Konseyi’ne ziyaret

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Bozüyük Dodurgalılar Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği yöneticileri Bozüyük Kent Konseyini ziyaret etti.
Dodurgalılar Derneği Başkanı Emrah İyan ve Yönetim kurulu üyeleri Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu ve Yürütme Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Dodurgalılar Derneğinin ziyaretinden oldukça memnun olduğunu dile getiren Başkan Nurettin Oydu, yaptığı açıklamada, “Kent konseylerinin kurulma amacı kentin dinamiklerini harekete geçirmek ve kenti birçok yönden geliştirmektir. El birliğiyle kenti yönetmenin en demokratik yollarından biri de kent konseylerini harekete geçirmektir” dedi.

Dodurgalılar Derneği’nden Bozüyük Kent Konseyi’ne ziyaret

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