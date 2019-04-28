Doğa Koleji Giresun Kampüsü açılıyor

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci büyük okul zinciri Doğa Koleji, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Giresun Kampüsü’nü açıyor.

Doğa Koleji Giresun Kampüsü, 6 yeni kampüsten biri olacak. Doğa Koleji, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında açacağı Giresun Kampüsü ile birlikte öğrenci sayısı hedefini 90 bine, kampüs sayısını 130’a çıkarıyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere eğitimin her kademesinde hizmet verecek olan Giresun Kampüsü, tam donanımlı yapısıyla öğrenciler ile buluşacak.

Doğa Koleji Giresun Kampüsü basın toplantısında konuşan Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Giresun’da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. “Giresun’da biz Aziz Sancar’lar yetiştirmek istiyoruz” diyen Lüle, “Hem yerelde başarılı insanlar hem de dünya çapında bilime, sanata katkı sağlayan gençler yetiştirmek istiyoruz. Bunun için dil çok önemli. Türkiye’nin diğer illerinde olduğu gibi, dünyanın kullandığı ortak dil İngilizceyi öğrenmiş, teknolojiyi kullanabilen, iş birliği içinde üretebilen gençler yetiştireceğiz” dedi.

Lüle, “2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren Giresunlu gençlerimizin ve çocuklarımızın Doğa Kolejinin birikimlerinden faydalanmasını sağlayacağız. Biz ülkemizin tüm gençlerinin bu imkanlardan faydalanmasını istiyoruz. Giresun’da bugüne kadar hiçbir zincir okul, dünya çapında lider olan bir okul yoktu. Bu nedenle burada bir ihtiyaç vardı, yerel yatırımcılarımız ile birlikte birikimlerimizi buraya taşımak istedik. Burada yaklaşık bin öğrenci okulumuzda eğitim görecek, bu eğitimde çocuklar potansiyellerini ortaya çıkartırken aynı zamanda becerilerini geliştirecekler. Öğrencilerimiz ülkemizin birçok ilinde eğitim gören çocuklar ile de ortak projeler yürütecekler” ifadelerini kulandı.

Giresun’da yaklaşık 500 kişilik istihdam sağlayacaklarını ifade eden Ali Rıza Lüle, şöyle devam etti:

“Yaklaşık olarak 500 kişinin doğrudan faydalanacağı bir istihdam sağlanacak bir ortam oluşturuyoruz. İyi yetişmiş çocukların hem Giresun’a hem ülkemize katkısını düşündüğümüzde bu gerçekten çok heyecan verici, gurur verici bir şey.”

Doğa Koleji basın toplantısına Genel Müdür Ali Rıza Lüle’nin yanı sıra, Medya ve Kurumsal İletişim Direktörü Turgay Türker, Lisanslı Okullar Direktörü Serkan Karabulut, Akademik Direktör Sanem Hüner, Karadeniz Bölge Sorumlusu Kerem Özdemir, Giresun Doğa Koleji Kurucu Ortağı ve Temsilcisi Volkan Dündar, Kurucu Ortakları Aykut Gezmiş ve Hakan Karaahmet, Giresun Kampüsü Okul Yöneticileri Adem Bıçakçı ve Alaeddin Çulfaz katıldı.

