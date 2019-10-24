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Doğacak torununu robotik kolla kucaklayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:28 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında sol kolunu kaybeden Nurduvan Aktürk'e, Sağlık Bakanlığı ve Valiliğin girişimleriyle robotik kol takılacak - Aktürk: - "Bir kızım var ve yakında torunum olacak. O yüzden kolumun takılmasını çok istedim. İnşallah torunum olunca onu kucağıma alabileceğim"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında sol kolunu kaybeden 59 yaşındaki Nurduvan Aktürk, Sağlık Bakanlığı ve Valiliğin girişimleriyle takılacak robotik kolun sevincini yaşıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, Tekirdağ Devlet Hastanesinde düzenlenen basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının, Aktürk'e robotik kol takılması için harekete geçtiğini söyledi.

Aktürk'ün kaybettiği koluna kavuşacağını belirten Zengin, şöyle konuştu:

"Kaza olduğunda, ilk anlarda müdahale edip kolu kurtarmayı arzu ederdik ama kolun trenin altında sürüklenmesi nedeniyle meydana gelen zedelenme, gerekli müdahaleye imkan vermedi. Şimdi Nurduvan teyzemize Allah'ın izniyle Bakanımızın ve Sayın Valimizin talimatlarıyla yeni robotik bir kol hazırlandı. Gerekli sipariş verildi. Kısa zamanda teyzemiz koluna kavuşmuş olacak. Bundan sonra daha rahat edecektir. Aynı zamanda kanser tedavisi gören teyzemiz, inşallah onu da atlatıp sağlığına kavuşur."

Aktürk ise robotik kol takılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin arayıp kendisine müjde verdiğini ifade eden Aktürk, "Bakanımıza, Vali beye benimle ilgilenen herkese çok teşekkür ederim. Beni çok duygulandırdılar. Bir kızım var ve yakında torunum olacak. O yüzden kolumun takılmasını çok istedim. İnşallah torunum olunca onu kucağıma alabileceğim. Çok iyiyim, çok mutluyum." dedi.

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin, 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
hastane robotik kol Tekirdağ tren kazası

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