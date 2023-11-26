HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Doğal ağrı kesici! İbn-i Sina'nın yıllar önce önerdiği şifa kaynağı ağrıları bir gecede ortadan kaldırıyor

Doğal ağrı kesici! İbn-i Sina'nın yıllar önce önerdiği şifa kaynağı ağrıları bir gecede ortadan kaldırıyor

26.11.2023 11:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından İbn-i Sina'nın kitabında yazdığı sağlıklı önerileri yüzyıllardır büyük ilgi görüyor. Diz ağrılarını geçirmek için her mutfakta olması gereken doğal ağrı kesici besini açıklayan İbn-i Sina birçok kişinin muzdarip olduğu bu sorunun çözümünü anlatmış.

Doğal ağrı kesici! İbn-i Sina'nın yıllar önce önerdiği şifa kaynağı ağrıları bir gecede ortadan kaldırıyor

Erken İslam felsefesi üzerine, özellikle mantık, etik ve metafizik konularında geniş çapta eserler yazan İbn-i Sina'nın tarifleri ve önerileri bugün dahi ilgi görüyor. Günümüzde çok sık kullanılmasa da kuyruk yağının sağlık için faydaları bilinen bir gerçek. Geçmeyen diz ağrıları için kuyruk yağını öneren İbn-i Sina, Fars polimat ve "polimerik erken tıbbın babası" olarak biliniyor. İşte İbn-i Sina'nın doğal ağrı kesici olarak tavsiye ettiği kuyruk yağının faydaları...

Kuyruk yağının içerisinde bulunan zengin D vitamini diz ağrılarına şifa oluyor.

3000

ERİTEREK KREM HALİNE GETİRİN

Kuyruk yağını vücuda krem haline getirip sürerek de kullananlar bulunuyor. Eriterek krem haline getirilen kuyruk yağını akşamdan dize sürüp koyun yünüyle, koyun yünü bulunmazsa temiz bir bezle sarıp sabah ılık suyla yıkamak gerekiyor.

Kuyruk yağının olduğu kadar koyun yününün de vücuda birçok faydası bulunuyor. O yüzden koyun yününü tercih edenlerin alacağı etki artıyor.

8714332

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

  • Kuyruk yağı cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.

  • Damar tıkanıklıklarına karşı koruma sağlar. Kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.

  • Sinir sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı etkiler oluşturur. Böylelikle romatizma ve felç riskini minimalize eder. Ayrıca vücuttaki titreme ve yanı sıra siyatik hastalıklarından da korur.

  • Bağışıklık sisteminin virüs, enfeksiyon ve serbest radikallere karşı her zaman dirençli kalmasını sağlar.

  • Gelişim çağında olan çocuklarda kas ve kemik gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar.

  • Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Tansiyonun dengede kalmasını sağlar.
    Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye esnaf dayağı kamerada! Sokak ortasında tekme tokat dövdüTacizciye esnaf dayağı kamerada! Sokak ortasında tekme tokat dövdü
Eli koptu, 4 saatlik müdahaleyle yerine dikildi!Eli koptu, 4 saatlik müdahaleyle yerine dikildi!
Artvin'de heyelan! Dev kayalar kara yoluna düştüArtvin'de heyelan! Dev kayalar kara yoluna düştü
Anahtar Kelimeler:
kuyruk yağı doğal ağrı kesici ibn-i sina kuyruk yağı faydaları kuyruk yağının faydaları diz ağrılarına ne iyi gelir
En Çok Okunan Haberler
İsmail Saymaz bomba iddia! Dilan Polat'ın avukatı bakın kim çıktı

İsmail Saymaz bomba iddia! Dilan Polat'ın avukatı bakın kim çıktı

Bu sefer göğüs dekoltesi için fermuarını indirip isyan etti

Bu sefer göğüs dekoltesi için fermuarını indirip isyan etti

O ili işaret etti, tarih verip uyardı: 'Büyük bir deprem olabilir'

O ili işaret etti, tarih verip uyardı: 'Büyük bir deprem olabilir'

Tartıştığı arkadaşını öldürdü, savunması 'pes' dedirtti!

Tartıştığı arkadaşını öldürdü, savunması 'pes' dedirtti!

İş kadınının evinden 40 milyon liralık soygun! Kimliği şoke etti

İş kadınının evinden 40 milyon liralık soygun! Kimliği şoke etti

Çatılar havada uçuşuyor! Türkiye fırtınaya uyandı

Çatılar havada uçuşuyor! Türkiye fırtınaya uyandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.