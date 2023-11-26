Doğal ağrı kesici! İbn-i Sina'nın yıllar önce önerdiği şifa kaynağı ağrıları bir gecede ortadan kaldırıyor

Erken İslam felsefesi üzerine, özellikle mantık, etik ve metafizik konularında geniş çapta eserler yazan İbn-i Sina'nın tarifleri ve önerileri bugün dahi ilgi görüyor. Günümüzde çok sık kullanılmasa da kuyruk yağının sağlık için faydaları bilinen bir gerçek. Geçmeyen diz ağrıları için kuyruk yağını öneren İbn-i Sina, Fars polimat ve "polimerik erken tıbbın babası" olarak biliniyor. İşte İbn-i Sina'nın doğal ağrı kesici olarak tavsiye ettiği kuyruk yağının faydaları...

Kuyruk yağının içerisinde bulunan zengin D vitamini diz ağrılarına şifa oluyor.

ERİTEREK KREM HALİNE GETİRİN

Kuyruk yağını vücuda krem haline getirip sürerek de kullananlar bulunuyor. Eriterek krem haline getirilen kuyruk yağını akşamdan dize sürüp koyun yünüyle, koyun yünü bulunmazsa temiz bir bezle sarıp sabah ılık suyla yıkamak gerekiyor.

Kuyruk yağının olduğu kadar koyun yününün de vücuda birçok faydası bulunuyor. O yüzden koyun yününü tercih edenlerin alacağı etki artıyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kuyruk yağı cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.

Damar tıkanıklıklarına karşı koruma sağlar. Kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.

Sinir sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı etkiler oluşturur. Böylelikle romatizma ve felç riskini minimalize eder. Ayrıca vücuttaki titreme ve yanı sıra siyatik hastalıklarından da korur.

Bağışıklık sisteminin virüs, enfeksiyon ve serbest radikallere karşı her zaman dirençli kalmasını sağlar.

Gelişim çağında olan çocuklarda kas ve kemik gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar.

Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Tansiyonun dengede kalmasını sağlar.





