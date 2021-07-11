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'Doğal akvaryum' olarak biliniyor! Bakan Varank Gökpınar Gölü'ne daldı

11.07.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Gürün ilçesinde doğal akvaryum olarak bilinen Gökpınar Gölü’ne dalış gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yaz kış 11 derece. Şu an yazda olduğumuz için tabii aşağısı biraz soğuk, aşağıda üşüdük. Ama aşağıdaki o berraklık, adeta akvaryum içinde yüzme hissi veriyor. Dolayısı ile muhteşem bir deneyim" dedi.

'Doğal akvaryum' olarak biliniyor! Bakan Varank Gökpınar Gölü'ne daldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan yılın her döneminde su sıcaklığı 11 derece olan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Korunması Gereken Hassas Alan ilan edilen ve doğal akvaryum olarak bilinen Sivas'ın Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nün açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası Bakan Varank, gölü gezerek piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti. Burada Sivas Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından dalış etkinliğine de katılan Bakan Varank, Gökpınar Gölü'ne dalış yaptı.

PANKARTLA POZ VERDİ

Deniz seviyesinden 1470 metre yükseklikte bulunan göle dalışında Bakan Varank AFAD'ın dalış eğitmenleri eşliğinde hazırlandı. Dalgıçların refakatinde 10 metre derinliğe dalan Bakan Varank, gölde yarım saat kaldı. Dalış sırasında dalgıçlar su altında, 'Sivas'ı bir de buradan Görün' pankartı açtı. Bakan Varank su altında pankartla poz verdi. Su altı kamerasıyla o anlar kayıt altına alındı.

Her mevsim ayrı güzel! Sivas'ın donmayan gölü GökpınarHer mevsim ayrı güzel! Sivas'ın donmayan gölü Gökpınar

"MUHTEŞEM BİR DENEYİM"

Profesyonel ekiple birlikte başarılı bir dalış gerçekleştiren Varank, gölden çıkar çıkmaz yaptığı açıklamada, "Gürün Gökpınar Gölü Sivas'ın nazar boncuğu, yerden kaynayan sular ve gölün görüntüsü insanı cezbediyor. Buranın çevre düzenlemesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4 milyon liralık yatırımla yaptı. Burası bazı aylar 25 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Biz, aylık 50 bin, 100 bin insana ev sahipliği yapsın istiyoruz. Burası gerçekten muhteşem bir göl. Yaz kış 11 derece. Şu an yazda olduğumuz için tabii aşağısı biraz soğuk, aşağıda üşüdük. Ama aşağıdaki o berraklık, adeta akvaryum içinde yüzme hissi veriyor. Balıkları görebiliyorsunuz, suyun kaynadığı yeri görebiliyorsunuz. Bu su buradan çıkıp Darande'ye kadar gidiyor. Dolayısı ile muhteşem bir deneyim. Herkes Sivas'a mutlaka bir kere gelsin, Sivas'a gelen herkes de Gürün'de mutlaka Gökpınar Gölü'nü ziyaret etsin" dedi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Mustafa Varank
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