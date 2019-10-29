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Doğal fotoğraf platosu "safran tarlaları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 12:48 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi tarlaları, ziyaretçilerin yanı sıra fotoğraf tutkunları için de plato görevi görüyor.İlçeye bağlı Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi’nde İsmail Yılmaz’a ait 20 dönümlük safran tarlaları fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmezi arasında yer alarak, doğal plato oldu.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi tarlaları, ziyaretçilerin yanı sıra fotoğraf tutkunları için de plato görevi görüyor.
İlçeye bağlı Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi’nde İsmail Yılmaz’a ait 20 dönümlük safran tarlaları fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmezi arasında yer alarak, doğal plato oldu. Türkiye’de son dönemde fotoğraf tutkunları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan safran tarlaları, ilçede turizmin önemli bir noktası haline geldi.
18 çiftçi tarafından 30 dekar alanda üretimi yapılan safran bitkisi, 30 bin lirada satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor. Ağustos ayında ekimi yapılan ve ekim-kasım aylarında hasadı yapılan, mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan safran; Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprü gibi tescilli yapılarıyla kültür turizminin önemli noktalarından olan Safranbolu turizme yeni bir destinasyon kazandırdı.
Safran tarlalarına akın eden ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirirken, fotoğrafçılar da bazı materyaller kullanarak fotoğraf çekimi yapıyor.
Çiftçi İsmail Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir ziyaretçi ilgisi olduğunu söyledi. Birçok insanın sadece fotoğraf çektirmek için bile safran tarlasına geldiğini ifade eden Yılmaz, "İnsanlar safran tarlasını görüp duydukça turlarla buraya geliyor. Hasat döneminin başlamasının ardında Türkiye ve dünyanın birçok yerinden insan safran bitkisini görmeye geliyor. Burada çiçek topluyorlar, alışveriş yapıyorlar ve bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Fotoğraf sanatçıları ve amatör olarak fotoğrafla uğraşan insanlar da kendileri buraya gelerek fotoğraf çekiyor. İlgiden memnunuz, ilçemizin de turizmine önemli bir katkı sunuyor" dedi.

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