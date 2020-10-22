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Doğal gazla çalışan yeni Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.10.2020 17:51 | Son Güncelleme

Volkswagen, sıkıştırılmış doğal gaz ile (CNG) çalışan yeni Volkswagen Golf 1.5 TGI'ı tanıttı. Volkswagen'in daha önce Skoda, Audi ve Seat gibi yan markalarında kullandığı sıkıştırılmış doğal gazlı motor seçeneği, oldukça tutumlu bir sürüş sağlıyor. Dilerseniz yeni Volkswagen Golf 1.5 TGI seçeneğine yakından bakalım.

Doğal gazla çalışan yeni Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı! İşte özellikleri

CNG yani sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışan otomobillere daha önce rastladık. Örneğin; Skoda'nın ürün gamında bulunan Skoda Octavia G-Tec böyle bir altyapıya sahip. Benzinli ve dizel motorlara nazaran daha tutumlu bir tüketim sunan bu otomobiller, sadece Skoda'nın ürün gamında yok. Skoda'nın ana markası Volkswagen de en bilenen modellerinden biri olan Golf'un sekizinci nesli ile bu seçeneği tekrar sunmaya başladı. Bu seçeneğin adı; Volkswagen Golf 1.5 TGI.

SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZLA ÇALIŞAN OTOMOBİL: VOLKSWAGEN GOLF 1.5 TGI

Volkswagen Golf 1.5 TGI adını taşıyan bu otomobil, toplamda 115 litrelik üç CNG tankı bulunduruyor. Temelde doğal gaz ile çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI'ın motoru, markanın sunduğu diğer bir motor seçeneği 1.5 TSI motor ile neredeyse aynı. Ancak yakıt aktarım sisteminde doğal gaza daha uygun bazı farklılıklar söz konusu.

VOLKSWAGEN GOLF 1.5 TGI 131 BEYGİR GÜÇ SUNABİLİYOR

Sıkıştırılmış doğal gaz kullanan 1.5 litrelik dört silindirli motor, 131 beygir güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. Otomobil 115 litrelik üç CNG tankıyla yaklaşık 400 km menzil sunuyor. Ancak Volkswagen, ne olur ne olmaz diyerek aracın doğal gaz deposunun yanına ek olarak 9 litrelik benzin deposu eklemiş durumda. Golf TGI'ın tüketim verileri ise en baştan beri söz ettiğimiz gibi oldukça düşük. Hesaplamalara göre otomobil, 100 km'de yaklaşık 4.1 litrelik yakıt tüketiyor.

Volkswagen Golf 1.5 TGI

Volkswagen Golf TGI satışları Avrupa'da başlamış durumda. Düşük karbon emisyonu sunan otomobil, yakında bir station wagon versiyon olarak da satışa sunulacak.

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