Doğal güzelliğinizi uyandıracak ev yapımı kahveli tarifler!

Kahvenin ana alkaloid bileşiği kafeindir. Kozmetikte bu element cilt sağlığına sağladığı faydalarla bilinmektedir. Kullandığınız kozmetik ürünlerin etiketlerine bakarsanız birçok formülde kafeinin bulunduğunu fark edeceksiniz. Elbette cilt tipine ve tedavi edilecek bölgeye bağlı olarak kafein farklı şekillerde çalışır. Doğal güzelliğinizi uyandıracak, 5 basit kahveli tarifle geldik. PEELİNG MASKESİ Kahve, ölü deri hücrelerini temizlemek için mükemmel bir doğal eksfoliyandır. Kolajen üretimini uyarır ve antiinflamatuar görevi görür. Rahatlatıcı bir kahve maskesinden sonra boyun ve yüzdeki cilt yumuşak, temiz ve pürüzsüz olacaktır. 1 bardak çekilmiş kahve (150 g)

1 su bardağı esmer şeker (200 g)

3 yemek kaşığı zeytinyağı (48 gr)

2 yemek kaşığı bal (50 gr) Nasıl hazırlanır: Tüm öğeleri bir kapta karıştırın ve maskenin çok kalın olmadığından emin olun. Doku oldukça hafif ve yüze yayılması kolay olmalıdır. Yüzünüzün ve boynunuzun her yerine bir tabaka maske uygulayın. Bunu yaparken cilde masaj yapma fırsatını değerlendirin. Kuruyana kadar bekletin ve ılık suyla durulayın. Maskeyi haftada bir uygulayabilmek için kabı buzdolabında sıkıca kapalı tutun.

DUDAK PEELİNGİ Dudaklar, güzel bir gülüşe en büyük katkı sağlar, bu yüzden dudaklarınızı nemli ve sağlıklı tutmak gerekir. Bu, yeterince su içerek, günlük dudak kremi kullanarak ve kuru cildi temizleyerek başarılabilir. 1 çay kaşığı çekilmiş kahve

2 çay kaşığı zeytinyağı (veya tercih ettiğiniz başka bir yağ) Nasıl hazırlanır: Her iki malzemeyi de birleşene kadar bir kapta veya kasede karıştırın. Sert bir macun almalısın. Peelingi dudaklarınıza uygulayın ve parmağınızı dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapmak için kullanın. Haftada en az 3 kez kullanın. Suyla durulayın ve ardından en sevdiğiniz nemlendirici balsamı uygulayın. ŞAMPUAN Kahve, onu saç ve saç derisi bakımı için mükemmel kılan özellikler içerir. Kan dolaşımını uyarır ve ölü deri hücrelerini temizleyerek saç dökülmesini önler. Ayrıca saçları güçlendirir, doğal rengi biraz koyulaştırır ve hoş bir aroma sağlar. Uzun ve sağlıklı saçlar hayal ediyorsanız, bu ev yapımı şampuan tam da ihtiyacınız olan şey. Şampuan

5 yemek kaşığı çekilmiş kahve

1 su bardağı su

Nasıl hazırlanır: Banyoda sahip olduğunuz en nötr olan pek çok bileşen içermeyen bir şampuan kullanın. Suyu kaynatmadan biraz ısıtın. Biraz soğumaya bırakın ve suyu aynı fincandaki kahve ile karıştırın. Entegre etmek için karıştırın. Bir huni yardımıyla karışımı şampuan şişesine dökün. Örtün ve iyice sallayın. Şampuanı kullanmadan önce 2 saat bekletin. Şampuanı normalde yaptığınız gibi saç derisine dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Ürünü 5 dakika bekletin ve iyice durulayın. Haftada 2 veya 3 kez kullanabilirsiniz. KOYU LEKELER Yetersiz uyku, stres veya hastalık, gözlerin altında yorgun ve yaşlı görünmenize neden olan torbaların ve koyu halkaların ortaya çıkmasının sık görülen nedenleridir. Onlarla savaşmak çok basit ve bunu sadece 2 malzeme kullanarak yapabilirsiniz: kahve ve patates! Sade kahve, kolajen üretiminde artışa neden olur. Üstelik patates cilde iyi gelen B6 vitamini ve D vitamini içerir. Ayrıca görünümü yeniler. 1/4 fincan şekersiz konsantre siyah kahve

2 patates dilimi Nasıl hazırlanır: