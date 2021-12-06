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Kimse gerçeğinden ayıramayacak! Doğal makyaj trendlerinin gözdesi sahte çil nasıl yapılır?

06.12.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda doğal görünen ten makyajları oldukça popüler. Söz konusu ciltte doğallık olunca çillerden bahsetmemek de olmaz. Yüze daha doğal ve çekici bir görünüm kazandırabilen sevimli çillere sahip değilseniz bu anlatacağımız makyaj hilelerini mutlaka inceleyip denemelisiniz. Doğal makyaj stillerinin gözdesi sahte çil nasıl yapılır? Hadi başlayalım.

Kimse gerçeğinden ayıramayacak! Doğal makyaj trendlerinin gözdesi sahte çil nasıl yapılır?

Yeni trend, doğallık. İnce kaşlar kalınlaşıyor, koyu renk farlar yerine nude ve pastel tonlar tercih ediliyor ve porselen ten makyajı geride bırakılıp ince yapılı kapatıcılar kullanılıyor. Bu doğallık akımıyla ile gündeme gelen bir diğer trend ise çil görünümü. Bir zamanlar kapanması için üzerine fondöten sürülen çiller, şimdilerde ön plana çıkarılmak için uğraşılıyor. Çillere sahip olmayanlar ise çil görünümü için makyaj hilelerine başvuruyor. Bu yazımızda doğal görünümden ayırt edilmeyen çillerin nasıl yapılacağını anlatıyoruz.

TEN MAKYAJINIZI ABARTMAYIN

Çiller için uygun bir zemin hazırlayarak makyaja başlayabilirsiniz. İnce yapılı bir fondöten veya BB krem kullanarak makyaj bazı oluşturabilirsiniz. Baz oluşturmadan önce cildinize uygulayacağınız bir nem maskesi veya nemlendirici krem ile cildinizin daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.

ÇİLLERİN YERİNİ BELİRLEYİN

Bu adım çillerinizin nerede ve ne yoğunlukta olmasını istediğinizin karar aşaması. Burada özgürsünüz. Ancak doğal bir görünüm vermek istiyorsanız size tavsiyemiz burnunuzun üzerine ve yanaklarınızın üst kısımlarına yoğunlaşmanız. Diğer türlü gerçeklikten uzak bir görünüm oluşturabilirsiniz.

SIK OLMAYAN DOĞAL NOKTALAR

Geldik çilleri ortaya çıkarma aşamasına. Bu aşamadaki ihtiyacınız, ten renginize uygun bir kaş kalemi. Kaş kalemleri, daha yumuşak olduğu ve daha az pigment içerdiği için bu işlevi ustaca yürütebiliyor. Uygulama sırasında kalemi dik tutun. Hemen ardından düzenli olmayan, dağınık noktalar oluşturmaya başlayın. Bu işlemi yaparken kalemin ucu ile teninize hafifçe dokunun ve kalemi bir tur kendi etrafında döndürün. Bir diğer püf noktası ise çillerin hepsinin aynı şekilde ve aynı büyüklükte olmamasına dikkat etmeniz.

ÇİLLERİNİZİ PUDRALAYIN

Bu adım oldukça önemli ve bir o kadar basit. Kalem ile oluşturduğunuz noktaların üzerinden mutlaka bir transparan pudra ile geçin. Bu işlem ile çilleriniz daha doğal görünür. Eğer pudra kullanmak istemiyorsanız bir makyaj süngeri ile hafifçe dokunarak fazlalıkları alın. Artık sizin de doğal görünen, sevimli çilleriniz var!


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