Doğal sabunlar, şampuanların tahtını sallıyor

Gaziantep’te yıllardır sabunculuk yapan ve vatandaşların sabunlara büyük ilgi gösterdiğini vurgulan Sabuncu Baba Mehmet Hakan Çiçek, ürettikleri sabunların şampuanların tahtını salladığını söyledi. Vatandaşların son yıllarda revaçta olan ve pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen sabunlara rağbet göstermeye başladığını vurgulayan Çiçek, sattıkları sabunların vatandaşın derdine derman olduğunu aktardı.

Meyvelerden, bitkilerden, keçi sütünden, eşek sütünden yapılan sabunların ilgi gördüğünü dile getiren Çiçek, bunların dışında ise özellikle defne ve bıttım sabunlarının saç dökülmesi, egzama, cilt lekeleri, sedef ile mantar gibi pek çok hastalıkta alternatif ürün olarak kullanıldığını söyledi. Çiçek, kimyasal içerikli şampuan kullanmaktan bıkan vatandaşların sabunlara rahatlıkla güvenebileceğini de belirtti.

ŞAMPUANLARIN ZARARLARINI SABUNLAR ORTADAN KALDIRIYOR

Gaziantep’te yıllardır baba mesleği olan sabunculuk işini yapan ve bu işin son yıllarda revaçta olduğunu vurgulayan Sabuncu Baba Mehmet Hakan Çiçek, "Biz yıllardır Gaziantep’te bitkisel sabun işiyle uğraşıyoruz. Burada cilt için çeşit çeşit sabunlarımız var. Özellikle ciltteki lekeler için, kırışıklıklar için, egzama, sedef, mantar gibi hastalıklar için şampuanların vermiş olduğu tahrişi düzelten sabunlarımız var. Buradaki sabunlar tamamıyla doğaldır. Şampuanların yol açtığı zararları düzelterek, vücudu sağlığına kavuşturuyor" dedi.