KADIN

Doğal sabunlar, şampuanların tahtını sallıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 15.04.2019 14:22 | Son Güncelleme

Son dönemlerde özellikle saç dökülmesi, egzama, cilt lekeleri, sedef ve mantar gibi sağlık sorunlarına faydaları ile gündeme gelen doğal sabunlar, daha önce şampuanlara kaptırdığı tahtı sallıyor. Gaziantep'te sabunculuk yapan Mehmet Hakan Çiçek, şifa arayanların sabunlara ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Doğal sabunlar, şampuanların tahtını sallıyor

Gaziantep’te yıllardır sabunculuk yapan ve vatandaşların sabunlara büyük ilgi gösterdiğini vurgulan Sabuncu Baba Mehmet Hakan Çiçek, ürettikleri sabunların şampuanların tahtını salladığını söyledi. Vatandaşların son yıllarda revaçta olan ve pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen sabunlara rağbet göstermeye başladığını vurgulayan Çiçek, sattıkları sabunların vatandaşın derdine derman olduğunu aktardı.

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Meyvelerden, bitkilerden, keçi sütünden, eşek sütünden yapılan sabunların ilgi gördüğünü dile getiren Çiçek, bunların dışında ise özellikle defne ve bıttım sabunlarının saç dökülmesi, egzama, cilt lekeleri, sedef ile mantar gibi pek çok hastalıkta alternatif ürün olarak kullanıldığını söyledi. Çiçek, kimyasal içerikli şampuan kullanmaktan bıkan vatandaşların sabunlara rahatlıkla güvenebileceğini de belirtti.

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ŞAMPUANLARIN ZARARLARINI SABUNLAR ORTADAN KALDIRIYOR

Gaziantep’te yıllardır baba mesleği olan sabunculuk işini yapan ve bu işin son yıllarda revaçta olduğunu vurgulayan Sabuncu Baba Mehmet Hakan Çiçek, "Biz yıllardır Gaziantep’te bitkisel sabun işiyle uğraşıyoruz. Burada cilt için çeşit çeşit sabunlarımız var. Özellikle ciltteki lekeler için, kırışıklıklar için, egzama, sedef, mantar gibi hastalıklar için şampuanların vermiş olduğu tahrişi düzelten sabunlarımız var. Buradaki sabunlar tamamıyla doğaldır. Şampuanların yol açtığı zararları düzelterek, vücudu sağlığına kavuşturuyor" dedi.

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SABUNLARIMIZ SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELİYOR

Sattıkları sabunların özellikle saç dökülmesine iyi geldiğini söyleyen Çiçek, "Bu sabunlarımız özellikle saç dökülmesine iyi geliyor. Erkeklerde de kadınlarda da son yıllarda yaygın olarak görülen saç dökülmelerine bu sabunlar çare oluyor. Bunun için özellikle saf zeytin yağından, bıttımdan, defne yaprağından ve katrandan yapılmış sabunlar etkili sonuçlar veriyor. Bunun dışında cilt için de keçi sütünde, deve sütünden, eşek sütünden yapılmış sabunlar etkili oluyor. Bunlar arasında cilt için en etkili olanı ise eşek sabunudur" ifadelerini kullandı.

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KATRAN SABUNU ŞİFA GİBİ

Özellikle katran sabununun mantar ve egzama gibi rahatsızlıklar için birebir olduğunu dile getiren Çiçek, "Elimizdeki sabunlardan katran sabunu özellikle mantar ve egzama hastalıklarına çok iyi geliyor. Bu sabun çam ağacının katranından yapılıyor. Tamamıyla şifa dolu bir sabundur. Bu sabun ayak mantarında, bacak arası mantarında, saç ve vücut egzamasında, sedef gibi hastalıklarda çok etkili. Yani bir ilaç görevi görüyor bu sabun ve faydası da çok fazla. Yüzde yüz doğal bir sabundur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Doğal sabun Doğal sabun faydaları

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