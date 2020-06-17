Doğal yöntemlerle istenmeyen tüylerden kurtulmak mümkün! İşte malzemeler...

Aslanpençesi, soğan, limon, zerdeçal ve yumurta... Her biri istenmeyen tüylerle savaşmak için hazır durumdalar! Yapmanız gereken tek şey içlerinden birini seçip doğal bir kür hazırlamak. Üstelik bu kürleri oldukça uygun fiyatlara hazırlamış olacaksınız. İşte istenmeyen tüylere veda etmenizi sağlayacak doğal tarifler!

ZERDEÇAL KÜRÜ

Yüzde bulunan istenmeyen tüyleri yok etmenin en iyi yolu zerdeçal kürüdür.

Toz zerdeçalı cam bir kaseye alın.

İçerisine 1-2 yemek kaşığı süt ekleyin.

Macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Tüy bulunan bölgeye bu karışımı sürün.

30 dakika boyunca bekletin ve yıkayın.

Zerdeçal kürünü haftada 2-3 defa yapabilirsiniz. Daha fazla yapmanızı önermiyoruz.

ASLANPENÇESİ KÜRÜ

Aslanpençesi hormon seviyesini dengeler ve hormon seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Hormon bozukluğundan ötürü ortaya çıkan tüylenme sorunuyla mücadele eder.

1 bardak suyu birkaç dakika boyunca kaynatın ve ocağı kapatın.

Daha sonra suyun içerisine 1 tutam kadar testere dişli aslanpençesinden ilave edin. Aslanpençesini aktarlarda bulabilirsiniz.

2-4 dakika kadar demlenmesini sağlayın, ardından süzme işlemi yapın.

Her gün 1 fincan aslanpençesi çayı için.

Zamanla istenmeyen tüylerin gözle görülür biçimde azalmaya başladığını fark edeceksiniz.