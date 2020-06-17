Doğal yöntemlerle istenmeyen tüylerden kurtulmak mümkün! İşte malzemeler...

Aslanpençesi, soğan, limon, zerdeçal ve yumurta... Her biri istenmeyen tüylerle savaşmak için hazır durumdalar! Yapmanız gereken tek şey içlerinden birini seçip doğal bir kür hazırlamak. Üstelik bu kürleri oldukça uygun fiyatlara hazırlamış olacaksınız. İşte istenmeyen tüylere veda etmenizi sağlayacak doğal tarifler!
Yüzde bulunan istenmeyen tüyleri yok etmenin en iyi yolu zerdeçal kürüdür.
Toz zerdeçalı cam bir kaseye alın.
İçerisine 1-2 yemek kaşığı süt ekleyin.
Macun kıvamına gelene kadar karıştırın.
Tüy bulunan bölgeye bu karışımı sürün.
30 dakika boyunca bekletin ve yıkayın.
Zerdeçal kürünü haftada 2-3 defa yapabilirsiniz. Daha fazla yapmanızı önermiyoruz.
Aslanpençesi hormon seviyesini dengeler ve hormon seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Hormon bozukluğundan ötürü ortaya çıkan tüylenme sorunuyla mücadele eder.
1 bardak suyu birkaç dakika boyunca kaynatın ve ocağı kapatın.
Daha sonra suyun içerisine 1 tutam kadar testere dişli aslanpençesinden ilave edin. Aslanpençesini aktarlarda bulabilirsiniz.
2-4 dakika kadar demlenmesini sağlayın, ardından süzme işlemi yapın.
Her gün 1 fincan aslanpençesi çayı için.
Zamanla istenmeyen tüylerin gözle görülür biçimde azalmaya başladığını fark edeceksiniz.
Yumurta akı gücünü toz şeker ve mısır unuyla birleştirdiğinde kusursuz bir kür ortaya çıkıyor.
Yumurta akını cam bir kap içerisine alın.
Daha sonra 1 tatlı kaşığı mısır unu ve 1,5 tatlı kaşığı toz şeker ekleyin.
Macun kıvamına gelene kadar karıştırın.
Ortaya çıkan karışımı tüylü bölgeye nazikçe uygulayın.
Bu kürü haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.
Düzenli olarak kullanırsanız en iyi sonucu alırsınız.
Limon ve tuzun istenmeyen tüylere savaş açtığını biliyor muydunuz?
Bu kür ile kıl köklerini zayıflatmış olacaksınız.
Yarım limonu rendeleyin ve karıştırma kabına aktarın.
1-2 çay kaşığı tuz ilave edin.
Blenderdan geçirin ve karışımı uygulayın.
Limon kürünü tüylü bölgelerde 2-3 saat boyunca bekletin.
Yanma hissi oluşursa hemen yıkayın.
Soğanın iyi gelmediği ne var diye düşünüyor insan!
Soğan kürü istenmeyen tüylerin daha geç çıkmasını sağlıyor.
Bir adet kuru soğanı rendeleyin.
Suyunu iyice çıkarın.
Soğan suyunu tüylü bölgelere nazikçe uygulayın.
20 dakika kadar bekletin, ardından yıkayın.
Yanma hissi oluşabilir fakat şiddetli bir yanma hissediyorsanız hemen yıkayın ve bu işlemi bir daha uygulamayın.
Bu tarifi haftada 1-2 kez uygulayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum