Doğal yumurta kabuğu zarı nasıl tüketilir? Doğal yumurta kabuğu sebzelere nasıl verilir?

Yumurtanın beyaz kısmı ile kabuğu arasında yumurta kabuğu zarı bulunur. Bu zar bazı ilaçların yapımında da kullanılır. İnsan sağlığına faydalıdır. Birçok hastalığın oluşmasını engellediği gibi tedavi süreçlerinde de destek olur. Haşlanan yumurta zarı tüketilebilir. Doğal yumurta zarı hem haşlanmış yumurtalar hem de kırılmış yumurtanın kabuğundan soyularak temin edilebilir. Omlet ya da yağda yumurta yapılırken kırılan yumurtalardan sıyırarak alınır.

Yumurta kabuğu zarı nasıl soyulur?

Yumurta kabuğu zarı elde etmek için dikkatle soymak gerekir. Bunun için çiğ yumurta kırılarak içi boşaltılır. İç kabuğu yumurtanın içi sıvı olduğu için nemlidir. Bu sayede zar daha belirgin hâle gelir. Zar kabuktan yavaş yavaş çekilerek çıkartılabilir. Elde edilen zar temizlenmelidir. İyice yıkandıktan sonra kullanılabilir. Eğer haşlanan yumurtanın zarı çıkarılacaksa yumurta soyulduktan sonra zar, yumurtaya yapışık kalacaktır. Bu hâliyle tüketilebilir.

Yumurta kabuğu yenirse ne olur?

Yumurtaların kabukları iyice öğütülerek toz hâline getirilir ve bu şekilde tüketilebilir. Ancak burada en önemli nokta yumurtaların çok iyi yıkanmış olması ve tüm mikroplardan arındırılmış olmasıdır. Kabukların çok iyi öğütülmesi sindirim açısından son derece önemlidir. Eklem sağlığını destekleyen yumurta kabukları zarından ayrılmadan hazırlanmalıdır. Yumurtanın iyice kaynatılması temizliği için gereklidir. Doğru hazırlandığında neredeyse hiçbir yan etkisi olmadığı bilinir. Ancak yine de alerjik reaksiyonlara sebebiyet vermemek için doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Olası en büyük yan etkisi yumurta kabuklarının iyice yıkanmaması ve tamamen toz hâline getirilmemesi sonucunda gerçekleşir. Eğer yeterince ufak değilse yumurta kabuğu parçaları boğazda tahrişe sebep olabilir. Bu da yemek borusuna hasar veren bir durumdur. Ayrıca önerilenden daha fazla tüketilmemesi gerekir. Aksi takdirde her besinde olduğu gibi aşırı dozda alınan kalsiyum da vücuda zararlı bazı durumlara sebebiyet verebilir. Özellikle alerjik reaksiyonları bulunan kişiler daha dikkatli olmalıdır.

Doğal yumurta kabuğu zarı nasıl tüketilir?

Doğal yumurta kabuğunun, haşlanan yumurtayı zarından ayırmadan tüketilmesi tavsiye edilir. Kırılan çiğ yumurtalarda da belirgindir. Doğal olarak bu yollarla tüketilebileceği gibi eczanelerden de alınabilir. Doğal yumurta kabuğu zarı kullanılarak hazırlanan takviye ilaçlar vardır. Yumurta kabuğunun ve yumurta zarının bilinen bazı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Yumurta kabuğu içerdiği yüksek oranda kalsiyum ile eklem ağrılarına iyi gelir.

Menisküs hasarlarını iyileştirici özelliği vardır.

Yumurta kabuğu zarı ile hazırlanan takviye ürünler doktor önerisi ile kullanılabilir.

Kas ağrılarını dindirir ve kireçlenmeyi engeller.

Protein içermesi sayesinde kemik erimesini engelleyici etkisi bulunur.

Saçları besleyici özelliği vardır, saç diplerini güçlendirir.

Diş sağlığı için çok faydalıdır.

Deride oluşan tahrişleri iyileştirir.

Hücreleri yeniler.

Cildi canlandırır ve genç bir görünüm sağlar.

Sadece insanlar için değil sebzeler için faydalıdır.

Sebzelerin ve saksı çiçeklerinin dibine koyularak daha sağlıklı bitkiler ve sebzeler oluşmasına yardımcı olur.

Yumurta kabuğu sebzelere nasıl verilir?

Kırılan ya da haşlanarak soyulan yumurtanın kabukları bahçelerde gübre olarak kullanılabilir. Bahçelerinde sebze yetiştiren kişiler, yetiştirdikleri sebzelerin verimlerini bu sayede artırabilirler. Ayrıca doğal yumurtanın kabuğunda yer alan yüksek orandaki kalsiyum her türlü bitkinin ve sebzenin gelişimine büyük faydalar sağlar. Sadece sebze yetiştirenler için değil evinde saksı çiçeği yetiştirenler için de kullanılabilir. Saksı çiçeklerinin dibine yerleştirilen yumurta kabukları çiçeklerin sağlıklı olarak büyümesini sağlayama özelliğine sahiptir.

Yumurta kabuğu kireçlenmeye iyi gelir mi?

Haşlanarak tüketilen ya da tavaya kırılan yumurtaların kabukları da son derece şifalıdır. Yüksek miktarda protein minerali içerir. Bu protein kemikler için çok yararlıdır. Kireçlenme sorununu gidermeye yardımcı olur. Bu sorunu yaşayan kişilerin en doğal tedavi yöntemi olarak yumurta kabuklarıdır. Yumurta kabuğunun zarı doğal bir polimerdir. Farklı ve faydalı bileşenleri içerir. Bu sayede kireçlenme problemine en iyi gelen besindir. Tedavilerde doktor kontrolünde destekleyici olarak kullanılabilir.

Yumurta zarının cilde faydaları nelerdir?

Yumurtanın zarı içerdiği kolajen sayesinde hücreler için olumlu etkileri vardır. Cilde iyi geldiği bilinir. Daha canlı ve çok daha genç görünmeyi sağlar. Yumurta kabuğu zarında birçok mineral bulunur. Bu da ölü hücrelerden arındırıcı bir özelliktir.



